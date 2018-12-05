بدون أي تمارين مرهقة أو نظام قاس... كلمتان فقط يساعدان على إنقاص وزنك

تشعر دوما أن تمارين إنقاص الوزن مرهقة أو البرنامج الغذائي "الريجيم" أمر قاس، دراسة جديدة اكتشفت أن كلمتين فقط يمكنهما أن يساعدان أي شخص على إنقاص وزنه.

نشرت مجلة "إنك" الأمريكية تقريرا حول دراسة نفسية جديدة تم إعدادها، أظهر أن كلمتين فقط يمكنهما أن يساعدان أي شخص على إنقاص وزنه.

© Fotolia / Andrey Popov إنقاص الوزن دون حمية غذائية وتمارين رياضية

ولا تساعد الكلمتان الشخص على إنقاص وزنه فقط، بل أيضا على تحقيق أي هدف صعب، مثل تغيير المهنة، أو بدء نشاط تجاري، أو أن تصبح مليونيرا عصاميا.

لكن لا تصيبك السعادة كثيرا، فالكلمتان المذكورتان، ثقيلتان على اللسان والقلب، وهما بداية طريق لن يكون مفروشا بالورود من أجل تحقيق النهاية السعيدة السهلة.

إذًا، ما هما الكلمتان ــ "أمر صعب"، والتي توحي أنك ستواجه أمرا صعبا لا يمكن تحقيق بسهولة، ويحتاج بذل الجهد والعرق، حتى يكلل بالنجاح.

وأظهرت الدراسة أن الكثير من الخطط والبرامج، التي من بينها إنقاص الوزن، إذا ما كانت "سهلة"، تبدو بالنسبة للشخص مغرية، أو مجانية، ما يجعله يتكاسل عنها، بطبيعة أنه سيتمكن من تحقيقها في أي وقت.

لكن إذا ما اعتقد الشخص أنه أمام "أمر صعب"، وفقا للدراسة، فهذا سيجعله أكثر إيمانا بالفكرة، وسيقاتل من أجل تحقيقها.

A New Study Reveals These 2 Words Will Help You Lose Weight. (And It Might Change Everything You Know About Accomplishing Huge Goals) https://t.co/h2VBh03IBg #management #startup pic.twitter.com/o9c1E98He0 — New York Startup Lab (@NYStartupLab) December 5, 2018

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وأشارت الدراسة إلى أنه مثلا، عندما طلب من أشخاص الحفاظ على ضبط النفس، وأنه أمر صعب بالنسبة لهم، تمكن بالفعل جميع الحضور من ضبط نفسهم.

لكن قد يعتقد البعض أن القول إن "إنقاص الوزن" أمر صعب، قد يؤدي إلى تثبيط همم الشخص، وثنيه عن البدء حتى في إجراءات التخسيس.

الدراسة، تقول "لا"، العكس تماما هو ما سيحدث، لأن هذا سيساعد الناس على التعامل مع التحديات الذهنية لطبيعتهم البشرية.

والتحدي الأكبر بالنسبة للشخص،هو إقناع نفسه أن "إنقاص الوزن" ليس أمرا سهلا، والاعتراف بأنه واحدة من أصعب المواقف التي يمكن أن يواجهها في حياته.