22 رقما قياسيا من نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا

حصدت الديوك الفرنسية اليوم، الأحد 15 يوليو/تموز، لقب كأس العالم روسيا 2018، على حساب كرواتيا برباعية مقابل هدفين، ليكون اللقب الثاني لها بعد مونديال 1998.

وشهد اللقاء العديد من الأرقام نرصدها في التقرير التالي…

— إيفان بيريسيتش لاعب كرواتيا، هو ثاني لاعب يسجل هدف ويرتكب ركلة جزاء في نهائي كأس العالم، بعد ماركو ماتيراتزي لاعب إيطاليا في 2006.

— أنطوان غريزمان عادل رقم زين الدين زيدان كرابع أفضل هداف فرنسي في تاريخ البطولات الدولية الكبرى.

4 — أنتوان غريزمان عادل رقم زين الدين زيدان كرابع أفضل هداف فرنسي 🇫🇷 في تاريخ البطولات الدولية الكبرى:



🥇 بلاتيني 14



🥈 فونتين 13



🥉 هنري 12



⚽️ زيدان وغريزمان 10



بطل. — You Stats (@YouStats) ١٥ يوليو ٢٠١٨

— فقط منتخبان حصلا على هدفين بالخطأ من الخصم في نسخة من كأس العالم: فرنسا في 2014 (يوبو وفاياداريس)، وفرنسا في 2018 (بيهيتش وماندزوكيتش).

— بول بوغبا وكيليان مبابي هما أول لاعبان يسجلان من خارج منطقة الجزاء، في نهائي كأس العالم منذ ماركو تارديلي الإيطالي ضد ألمانيا الغربية في 1982.

— بول بوغبا أصبح أول لاعب من مانشستر يونايتد على الإطلاق يسجل في نهائي كأس العالم.

— بول بوغبا هو أول لاعب يسجل في 3 بطولات كبرى مختلفة (كأس العالم + يورو) مع المنتخب الفرنسي منذ تييري هنري (5 أهداف).

— بول بوغبا هو أول لاعب من الدوري الإنجليزي يسجل في نهائي كأس العالم منذ إيمانويل بيتي الفرنسي في نهائي مونديال 1998.

— كيليان مبابي صاحب الـ 19 عاما و207 أيام، هو ثاني أصغر هداف في تاريخ نهائي كأس العالم، بعد بيليه البرازيلي في 1958 (17 سنة و249 يوم).

— منتخب فرنسا هو أول منتخب يسجل 4 أهداف في نهائي كأس العالم منذ البرازيل ضد إيطاليا في 1970 (4-1).

— لاعبو نادي إنتر ميلان الإيطالي الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ نهائي كأس العالم (8 أهداف).

8 — لاعبو إنتر 🇮🇹 هم الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ نهائي كأس العالم (8 أهداف):

8 | إنتر 🇮🇹

6 | يوفنتوس 🇮🇹

5 | سانتوس 🇧🇷

4 | بايرن ميونخ 🇩🇪

4 | ويست هام 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

زلم. — You Stats (@YouStats) ١٥ يوليو ٢٠١٨

— ماريو ماندزوكيتش الكرواتي هو خامس لاعب يسجل في نهائيي كأس العالم والكأس الأوروبية/دوري الأبطال، بعد فيرينس بوشكاش الإيطالي ومواطنه زولتان تسيبور، والألماني جيرد مولر، والفرنسي زين الدين زيدان.

— ماريو ماندزوكيتش هو ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفاً لمنتخبه وهدفا بمرمى منتخبه في مباراة واحدة، بعد إرني برانتس الهولندي ضد إيطاليا في 1978.

— أكثر 3 لاعبين فرنسيين اشتراكا بالأهداف في البطولات الكبرى في آخر 50 سنة، هم: أنطوان غريزمان: 12 (في 10 مباريات)، زين الدين زيدان: 8 (في 13 مباراة)، ميشيل بلاتيني: 7 (في 7 مباريات).

3 — أكثر 3 لاعبين فرنسيين 🇫🇷 اشتراكاً بالأهداف في البطولات الكبرى في آخر 50 سنة:

أنتوان غريزمان: 12 (في 10 مباريات)

زين الدين زيدان: 8 (في 13 مباراة)

ميشيل بلاتيني: 7 (في 7 مباريات)

أمير. — You Stats (@YouStats) ١٥ يوليو ٢٠١٨

— أوليفييه جيرو لم يسدد على المرمى في 546 دقيقة لعب في كأس العالم 2018.

— ديدييه ديشان الفرنسي أصبح ثالث شخص يحقق لقب كأس العالم كلاعب وكمدرب، بعد فرانز بيكنباور الألماني، وماريو زاغالو البرازيلي.

— منتخب فرنسا هو سادس منتخب يحقق لقب كأس العالم أكثر من مرة.

2 — منتخب فرنسا 🇫🇷 هو سادس منتخب يحقق لقب كأس العالم أكثر من مرة:

5 🇧🇷 البرازيل

4 🇩🇪 ألمانيا

4 🇮🇹 إيطاليا

2 🇫🇷 فرنسا

2 🇦🇷 الأرجنتين

2 🇺🇾 الأوروغواي

1 🇪🇸 إسبانيا

1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 إنجلترا

نخبة. — You Stats (@YouStats) ١٥ يوليو ٢٠١٨

— منتخب فرنسا حقق 4 بطولات كبرى (يورو 1984 وكأس العالم 1998 ويورو 2000 وكأس العالم 2018)، فقط ألمانيا (7) وإيطاليا (5) حققوا بطولات أكثر بين المنتخبات الأوروبية.

— منتخب بيرو دائما يواجه بطل كأس العالم في مشاركاته الـ5 في البطولة:

5 — البيرو 🇵🇪 دائماً يواجه بطل كأس العالم في مشاركاته الـ5 في البطولة:

الأوروغواي 🇺🇾 1930

البرازيل 🇧🇷 1970

الأرجنتين 🇦🇷 1978

إيطاليا 🇮🇹 1982

فرنسا 🇫🇷 2018

مفارقة. — You Stats (@YouStats) ١٥ يوليو ٢٠١٨

— هذا أكثر نهائي في كأس العالم شهد أهداف منذ فوز إنجلترا على ألمانيا 4-2 في 1966.

— رافاييل فاران هو اللاعب الـ11 الذي يحقق كأس العالم والكأس الأوروبية/دوري الأبطال في نفس الموسم.

11 — رافاييل فاران 🇫🇷 هو اللاعب الـ11 الذي يحقق كأس العالم والكأس الأوروبية/دوري الأبطال في نفس الموسم، بعد:

ماير في 1974

برايتنر في 1974

شفارزنبيك في 1974

بيكنباور في 1974

مولر في 1974

هونيس في 1974

كابيلمان في 1974

كاريمبو في 1998

كارلوس في 2002

خضيرة في 2014

تاريخ. — You Stats (@YouStats) ١٥ يوليو ٢٠١٨

— فقط منتخب البرازيل في 1970 (25 سنة و9 شهور) حقق لقب كأس العالم بتشكيلة أصغر من فرنسا في 2018 (25 سنة و10 شهور)، باحتساب اللاعبين الذين شاركوا بمباراة واحدة على الأقل خلال البطولة.

— آخر 6 لاعبين توجوا بجائزة الكرة الذهبية في كأس العالم لم يتوجوا باللقب.