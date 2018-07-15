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12:45 16 يوليو/ تموز 2018
كأس العالم لكرة القدم 2018
رئيسة كرواتيا تحتضن حارس المنتخب

22 رقما قياسيا من نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا

© Sputnik . Александр Вильф
موسكو
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حصدت الديوك الفرنسية اليوم، الأحد 15 يوليو/تموز، لقب كأس العالم روسيا 2018، على حساب كرواتيا برباعية مقابل هدفين، ليكون اللقب الثاني لها بعد مونديال 1998.

وشهد اللقاء العديد من الأرقام نرصدها في التقرير التالي…

—   إيفان بيريسيتش لاعب كرواتيا، هو ثاني لاعب يسجل هدف ويرتكب ركلة جزاء في نهائي كأس العالم، بعد ماركو ماتيراتزي لاعب إيطاليا في 2006.

—   أنطوان غريزمان عادل رقم زين الدين زيدان كرابع أفضل هداف فرنسي في تاريخ البطولات الدولية الكبرى.

—   فقط منتخبان حصلا على هدفين بالخطأ من الخصم في نسخة من كأس العالم: فرنسا في 2014 (يوبو وفاياداريس)، وفرنسا في 2018 (بيهيتش وماندزوكيتش).

—   بول بوغبا وكيليان مبابي هما أول لاعبان يسجلان من خارج منطقة الجزاء، في نهائي كأس العالم منذ ماركو تارديلي الإيطالي ضد ألمانيا الغربية في 1982.

—   بول بوغبا أصبح أول لاعب من مانشستر يونايتد على الإطلاق يسجل في نهائي كأس العالم.

—   بول بوغبا هو أول لاعب يسجل في 3 بطولات كبرى مختلفة (كأس العالم + يورو) مع المنتخب الفرنسي منذ تييري هنري (5 أهداف).

—   بول بوغبا  هو أول لاعب من الدوري الإنجليزي يسجل في نهائي كأس العالم منذ إيمانويل بيتي الفرنسي في نهائي مونديال 1998.

—   كيليان مبابي صاحب الـ 19 عاما و207 أيام،  هو ثاني أصغر هداف في تاريخ نهائي كأس العالم، بعد بيليه البرازيلي في 1958 (17 سنة و249 يوم).

—   منتخب فرنسا  هو أول منتخب يسجل 4 أهداف في نهائي كأس العالم منذ البرازيل ضد إيطاليا في 1970 (4-1).

—  لاعبو نادي إنتر ميلان الإيطالي الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ نهائي كأس العالم (8 أهداف).

—  ماريو ماندزوكيتش الكرواتي هو خامس لاعب يسجل في نهائيي كأس العالم والكأس الأوروبية/دوري الأبطال، بعد فيرينس بوشكاش الإيطالي ومواطنه زولتان تسيبور، والألماني جيرد مولر، والفرنسي زين الدين زيدان.

—   ماريو ماندزوكيتش هو ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفاً لمنتخبه وهدفا بمرمى منتخبه في مباراة واحدة، بعد إرني برانتس الهولندي ضد إيطاليا في 1978.

—  أكثر 3 لاعبين فرنسيين اشتراكا بالأهداف في البطولات الكبرى في آخر 50 سنة، هم: أنطوان غريزمان: 12 (في 10 مباريات)، زين الدين زيدان: 8 (في 13 مباراة)، ميشيل بلاتيني: 7 (في 7 مباريات).

—   أوليفييه جيرو لم يسدد على المرمى في 546 دقيقة لعب في كأس العالم 2018.

—  ديدييه ديشان الفرنسي أصبح ثالث شخص يحقق لقب كأس العالم كلاعب وكمدرب، بعد فرانز بيكنباور الألماني، وماريو زاغالو البرازيلي.

—  منتخب فرنسا هو سادس منتخب يحقق لقب كأس العالم أكثر من مرة.

—  منتخب فرنسا حقق 4 بطولات كبرى (يورو 1984 وكأس العالم 1998 ويورو 2000 وكأس العالم 2018)، فقط ألمانيا (7) وإيطاليا (5) حققوا بطولات أكثر بين المنتخبات الأوروبية.

—  منتخب بيرو  دائما يواجه بطل كأس العالم في مشاركاته الـ5 في البطولة:

—   هذا أكثر نهائي في كأس العالم شهد أهداف منذ فوز إنجلترا على ألمانيا 4-2 في 1966.

—  رافاييل فاران هو اللاعب الـ11 الذي يحقق كأس العالم والكأس الأوروبية/دوري الأبطال في نفس الموسم.

—    فقط منتخب البرازيل في 1970 (25 سنة و9 شهور) حقق لقب كأس العالم بتشكيلة أصغر من فرنسا في 2018 (25 سنة و10 شهور)، باحتساب اللاعبين الذين شاركوا بمباراة واحدة على الأقل خلال البطولة.

—   آخر 6 لاعبين توجوا بجائزة الكرة الذهبية في كأس العالم لم يتوجوا باللقب.

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