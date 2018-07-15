22 رقما قياسيا من نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا

وشهد اللقاء العديد من الأرقام نرصدها في التقرير التالي…
— إيفان بيريسيتش لاعب كرواتيا، هو ثاني لاعب يسجل هدف ويرتكب ركلة جزاء في نهائي كأس العالم، بعد ماركو ماتيراتزي لاعب إيطاليا في 2006.
— أنطوان غريزمان عادل رقم زين الدين زيدان كرابع أفضل هداف فرنسي في تاريخ البطولات الدولية الكبرى.
4 — أنتوان غريزمان عادل رقم زين الدين زيدان كرابع أفضل هداف فرنسي 🇫🇷 في تاريخ البطولات الدولية الكبرى:— You Stats (@YouStats) ١٥ يوليو ٢٠١٨
🥇 بلاتيني 14
🥈 فونتين 13
🥉 هنري 12
⚽️ زيدان وغريزمان 10
بطل.
— فقط منتخبان حصلا على هدفين بالخطأ من الخصم في نسخة من كأس العالم: فرنسا في 2014 (يوبو وفاياداريس)، وفرنسا في 2018 (بيهيتش وماندزوكيتش).
— بول بوغبا وكيليان مبابي هما أول لاعبان يسجلان من خارج منطقة الجزاء، في نهائي كأس العالم منذ ماركو تارديلي الإيطالي ضد ألمانيا الغربية في 1982.
— بول بوغبا أصبح أول لاعب من مانشستر يونايتد على الإطلاق يسجل في نهائي كأس العالم.
— بول بوغبا هو أول لاعب يسجل في 3 بطولات كبرى مختلفة (كأس العالم + يورو) مع المنتخب الفرنسي منذ تييري هنري (5 أهداف).
— بول بوغبا هو أول لاعب من الدوري الإنجليزي يسجل في نهائي كأس العالم منذ إيمانويل بيتي الفرنسي في نهائي مونديال 1998.
— كيليان مبابي صاحب الـ 19 عاما و207 أيام، هو ثاني أصغر هداف في تاريخ نهائي كأس العالم، بعد بيليه البرازيلي في 1958 (17 سنة و249 يوم).
— منتخب فرنسا هو أول منتخب يسجل 4 أهداف في نهائي كأس العالم منذ البرازيل ضد إيطاليا في 1970 (4-1).
— لاعبو نادي إنتر ميلان الإيطالي الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ نهائي كأس العالم (8 أهداف).
8 — لاعبو إنتر 🇮🇹 هم الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ نهائي كأس العالم (8 أهداف):— You Stats (@YouStats) ١٥ يوليو ٢٠١٨
8 | إنتر 🇮🇹
6 | يوفنتوس 🇮🇹
5 | سانتوس 🇧🇷
4 | بايرن ميونخ 🇩🇪
4 | ويست هام 🏴
زلم.
— ماريو ماندزوكيتش الكرواتي هو خامس لاعب يسجل في نهائيي كأس العالم والكأس الأوروبية/دوري الأبطال، بعد فيرينس بوشكاش الإيطالي ومواطنه زولتان تسيبور، والألماني جيرد مولر، والفرنسي زين الدين زيدان.
— ماريو ماندزوكيتش هو ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفاً لمنتخبه وهدفا بمرمى منتخبه في مباراة واحدة، بعد إرني برانتس الهولندي ضد إيطاليا في 1978.
— أكثر 3 لاعبين فرنسيين اشتراكا بالأهداف في البطولات الكبرى في آخر 50 سنة، هم: أنطوان غريزمان: 12 (في 10 مباريات)، زين الدين زيدان: 8 (في 13 مباراة)، ميشيل بلاتيني: 7 (في 7 مباريات).
3 — أكثر 3 لاعبين فرنسيين 🇫🇷 اشتراكاً بالأهداف في البطولات الكبرى في آخر 50 سنة:— You Stats (@YouStats) ١٥ يوليو ٢٠١٨
أنتوان غريزمان: 12 (في 10 مباريات)
زين الدين زيدان: 8 (في 13 مباراة)
ميشيل بلاتيني: 7 (في 7 مباريات)
أمير.
— أوليفييه جيرو لم يسدد على المرمى في 546 دقيقة لعب في كأس العالم 2018.
— ديدييه ديشان الفرنسي أصبح ثالث شخص يحقق لقب كأس العالم كلاعب وكمدرب، بعد فرانز بيكنباور الألماني، وماريو زاغالو البرازيلي.
— منتخب فرنسا هو سادس منتخب يحقق لقب كأس العالم أكثر من مرة.
2 — منتخب فرنسا 🇫🇷 هو سادس منتخب يحقق لقب كأس العالم أكثر من مرة:— You Stats (@YouStats) ١٥ يوليو ٢٠١٨
5 🇧🇷 البرازيل
4 🇩🇪 ألمانيا
4 🇮🇹 إيطاليا
2 🇫🇷 فرنسا
2 🇦🇷 الأرجنتين
2 🇺🇾 الأوروغواي
1 🇪🇸 إسبانيا
1 🏴 إنجلترا
نخبة.
— منتخب فرنسا حقق 4 بطولات كبرى (يورو 1984 وكأس العالم 1998 ويورو 2000 وكأس العالم 2018)، فقط ألمانيا (7) وإيطاليا (5) حققوا بطولات أكثر بين المنتخبات الأوروبية.
— منتخب بيرو دائما يواجه بطل كأس العالم في مشاركاته الـ5 في البطولة:
5 — البيرو 🇵🇪 دائماً يواجه بطل كأس العالم في مشاركاته الـ5 في البطولة:— You Stats (@YouStats) ١٥ يوليو ٢٠١٨
الأوروغواي 🇺🇾 1930
البرازيل 🇧🇷 1970
الأرجنتين 🇦🇷 1978
إيطاليا 🇮🇹 1982
فرنسا 🇫🇷 2018
مفارقة.
— هذا أكثر نهائي في كأس العالم شهد أهداف منذ فوز إنجلترا على ألمانيا 4-2 في 1966.
— رافاييل فاران هو اللاعب الـ11 الذي يحقق كأس العالم والكأس الأوروبية/دوري الأبطال في نفس الموسم.
11 — رافاييل فاران 🇫🇷 هو اللاعب الـ11 الذي يحقق كأس العالم والكأس الأوروبية/دوري الأبطال في نفس الموسم، بعد:— You Stats (@YouStats) ١٥ يوليو ٢٠١٨
ماير في 1974
برايتنر في 1974
شفارزنبيك في 1974
بيكنباور في 1974
مولر في 1974
هونيس في 1974
كابيلمان في 1974
كاريمبو في 1998
كارلوس في 2002
خضيرة في 2014
تاريخ.
— فقط منتخب البرازيل في 1970 (25 سنة و9 شهور) حقق لقب كأس العالم بتشكيلة أصغر من فرنسا في 2018 (25 سنة و10 شهور)، باحتساب اللاعبين الذين شاركوا بمباراة واحدة على الأقل خلال البطولة.
— آخر 6 لاعبين توجوا بجائزة الكرة الذهبية في كأس العالم لم يتوجوا باللقب.
6 — آخر 6 لاعبين توجوا بجائزة الكرة الذهبية في كأس العالم لم يتوجوا باللقب:— You Stats (@YouStats) ١٥ يوليو ٢٠١٨
2018 🇭🇷 لوكا مودريتش (الثاني)
2014 🇦🇷 ليونيل ميسي (الثاني)
2010 🇺🇾 دييغو فورلان (الرابع)
2006 🇫🇷 زين الدين زيدان (الثاني)
2002 🇩🇪 أوليفر كان (الثاني)
1998 🇧🇷 رونالدو (الثاني)
ترضية.
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