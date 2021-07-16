أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز أحداث الأسبوع الماضي، من مختلف زوايا العالم.
انتهت بطولة "يورو 2020" بتتويج المنتخب الإيطالي بطلا لكأس أمم أوروبا، فيضانات هائلة تضرب مدن وبلدات غرب ألمانيا، والأرجنتين تتوج بـ "بطولة كوبا أمريكا" بفوزها على البرازيل، وحصيلة ضحايا حريق مستشفى الحسين في العراق في تزايد، والإمارات تفتتح أعمق حوض للغوص في العالم، واندلاع احتجاجات عنيفة في كوبا، وولادة "البقرة القزم" الأصغر في العالم، وتأزم الوضع الراهن في لبنان بعد اعتذار الحريري، وحرائق كاليفورنيا تجتاح مساحات واسعة من الولاية دون توقف... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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