أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

افتتح في دبي الإماراتية أعمق حوض للغوص في العالم "ديب دايف دبي"، ودخل موسوعة "غينيس" كأعمق حوض للغوص في العالم بعمق 60.02 متراً ويحتوي على 14 مليون ليتر من المياه، أي ما يعادل 6 مسابح أولمبية.