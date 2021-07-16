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    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

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    • أهالي روما يستقبلوان ويحيون فريق المنتخب الإيطالي حاملاً كأس بطولة يورو 2020، إيطاليا 12 يوليو 2021
    • ريتشارد برانسون في أول رحلة مأهولة للفضاء
    • مكافحة حريق شوغار فاير، جزء من حريق بيكورث كومبليكس فاير في دويل، ولاية كاليفورنيا، 10 يوليو 2021
    • تداعيات فيضان هائل بالقرب من نهر آر في بلدة شولد، ألمانيا 15 يوليو 2021
    • المحاكي الفرنسي
    • عارضات أزياء خلال عرض مار أرديينتي في إطار أسبوع السباحة في ميامي في ميامي بيتش، فلوريدا 10 يوليو 2021
    • تم نقل المصارع الإيرلندي كونور ماكريغور على نقالة، بعد إصابة تعرض لها أثناء مبارته ضد داستن بويرير في بطولة UFC 264 في ملعب تي-موبايل أرينا، لاس فيغاس، نيفادا، الولايات المتحدة الأمريكية 10 يوليو 2021
    • نضال الداعور من غزة
    • الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرانسوا لوكوانتر، يتفقدان القوات قبل بدء خلال العرض العسكري السنوي بمناسبة يوم الباستيل في شارع الشانزليزيه في باريس، فرنسا، 14 يوليو 2021
    • غطاس داخل أعمق مسبح للغطس في العالم، ديب دايف دبي، الإمارات العربية المتحدة 10 يوليو 2021
    • احتجاجات في كوبا
    • توافد آلاف المواطنين لرؤية البقرة القزم الأصغر في العالم تدعى راني، في نابيناغار في ضواحي دكه، بنغلادش، 13 يوليو 2021
    • نساء يحملن المشاعل أثناء مظاهرة ضد الانقلاب العسكري في يانغون، ميانمار، 14 يوليو 2021
    • حريق مستشفى الحسين في الناصرية
    • عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد تصل السجادة الحمراء لحضور العرض الأول لفيلم Three Floors في مهرجان كان السينمائي الـ 74، وتثير الجدل بإطلالتها المثيرة في كان الفرنسية، 11 يوليو 2021
    • الأرجنتيني ليونيل ميسي، يحتفل برفقة منتخب بلاده بالتتويج بلقب بطولة كوبا أمريكا بعد تغلبه في النهائي على منتخب البرازيل بهدف نظيف، 10 يوليو 2021
    • فتاتان تلتقطان صورا على خلفية مشجعي المنتخب الإنجليزي في لندن، قبل مباراة الفريق ضد نظيره الإيطالي في ملعب ويمبلي في بطولة يورو 2020، إنجلترا 11 يوليو 2021
    • سرقة مراكز التسوق والمحلات التجارية في مدينة فوسلوروس، عقب انتشار أعمال العنف في أعقاب تنفيذ الحكم بالسجن على الرئيس السابق جاكوب زوما، جنوب أفريقيا، 14 يوليو 2021
    • ممثلو وسائل الإعلام يتجمعون حول كفن الرئيس جوفينيل مويس الذي اغتيل في بورت أو برنس بتاريخ 7 يوليو، هايتي 14 يوليو 2021
    • مخيم مؤقت للاجئين في كابول، بعد انتشار خبر انسحاب قوات الجيش الأمريكية من أفغانستان، 12 يوليو 2021
    • إيفان بيتوني، متسابق من أريزونا، يسقط عن فرسه أثناء مشاركته في مسابقة كالغاري ستامبيدي، بعد منعها العام الماضي بسبب الجائحة، كالغاري، كندا 11 يوليو 2021
    • فيضانات الهند
    • الهند
    • آخر صيحات الموضة من المصمم Pyer Moss في إرفينغتون، في فيلا لياورو، نيويورك، 10 يوليو 2021
    • مواطنون يشاركون في شطرنج إستافيتا في بامبلونا الإسبانية، في إطار بطولة سباق الشطرنج، إسبانيا 14 يوليو 2021
    • راقصو فرقة باليه لا سكالا يؤدون عروضهم في مسبح باغني ميستيريوسي في ميلانو، إيطاليا 12 يوليو 2021
    • مزارعون يلتقطون كستناء الماء في بركة في تايتشو بمقاطعة جيانغسو، شرقي الصين 12 يوليو 2021
    • صاعقة على خلفية جسر قوس قزح في طوكيو، اليابان 11 يوليو 2021
    • بيروت
    • امرأة ترتب وشاحًا على رأسها في سوق بمدينة دانشا، إثيوبيا، 10 يوليو 2021
    • أنجلينا كالي تقف للمصورين عند وصولها السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي بنسخته الـ74، لحضور العرض الأول لفيلم Separation، كان، فرنسا يوليو 2021
    © AFP 2021 / Tiziana Fabi
    أهالي روما يستقبلوان ويحيون فريق المنتخب الإيطالي حاملاً كأس بطولة "يورو 2020"، إيطاليا 12 يوليو 2021
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    نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز أحداث الأسبوع الماضي، من مختلف زوايا العالم.

    انتهت بطولة "يورو 2020" بتتويج المنتخب الإيطالي بطلا لكأس أمم أوروبا، فيضانات هائلة تضرب مدن وبلدات غرب ألمانيا، والأرجنتين تتوج بـ "بطولة كوبا أمريكا" بفوزها على البرازيل، وحصيلة ضحايا حريق مستشفى الحسين في العراق في تزايد، والإمارات تفتتح أعمق حوض للغوص في العالم، واندلاع احتجاجات عنيفة في كوبا، وولادة "البقرة القزم" الأصغر في العالم، وتأزم الوضع الراهن في لبنان بعد اعتذار الحريري، وحرائق كاليفورنيا تجتاح مساحات واسعة من الولاية دون توقف... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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