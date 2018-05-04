صحيفة تتحدث عن الأزمة "الأصعب" التي تواجه محمد صلاح وزميليه في نهائي دوري الأبطال

"الأزمة الأصعب"، هذا ما تحدثت عنه تقارير صحفية إسبانية، عما ينتظر اللاعب المصري محمد صلاح، في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع فريقه ليفربول وريال مدريد الإسباني.

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن تلك الأزمة التي ستواجه محمد صلاح وزميليه ساديو ماني وإيمري كان، في نهائي الأبطال.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم أن ريال مدريد يضم لاعبين مسلمين أيضا، وهما كريم بنزيمة، إلا أنه "غير ملتزم بالصيام في رمضان"، والمغربي أشرف حكيمي، الذي قد لا يواجه نفس المشكلة، لأنه دوما يكون على دكة بدلاء النادي الملكي.

لكن "ماركا" قالت إن المشكلة أن صلاح وماني وكان، دوما ما يكونوا ملتزمين في الصيام بشهر رمضان، وهو ما قد يشكل عائقا كبيرا أمامهم، خلال تلك المباراة الهامة.

وتكمن المشكلة وفقا للصحيفة، في توقيت أوكرانيا، الذي يجعل الصيام يبدأ من الخامسة صباحا، ويستمر حتى الثامنة و45 دقيقة مساء، وهو توقيت بداية المباراة.

وبتلك الطريقة، وفقا للصحيفة، لن يتمكن محمد صلاح وزميليه من تناول أي طعام طوال المباراة، وسيكتفوا برشفات قليلة من المياه، وهو ما قد يؤثر على أدائهم طوال المباراة.