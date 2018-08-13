ميسي يحقق لقبه الأول كقائد لبرشلونة

وافتتح إشبيلية الهدف الأول عن طريق بابلو سارابيا في الدقيقة "9" قبل أن يعود برشلونة بتسجيل هدفين بواسطة جيرارد بيكيه وعثمان ديمبلي في الدقائق "42 و78" من زمن اللقاء، وفي الدقائق الأخيرة من المباراة أهدر إشبيلية ركلة جزاء بعد ان تألق حارس برشلونه مارك تير شتيجن في التصدي لتسديدة وسام بن يدير، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدفين لهدف ويحقق الثلاثية المحلية.
للمزيد إقرأ.. بالفيديو… أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية في السوبر الإسباني (2-1)
وعزز برشلونة رقمه القياسي في مسابقة كأس السوبر رافعًا رصيده إلى 13 لقبًا في تاريخ النادي، ليوسع الفارق أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد الذي تُوج باللقب 10 مرات.
يذكر أن ليونيل ميسي فاز بلقبه الـ 33 مع برشلونة، حيث حصل على 9 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 دوري أبطال أوروبا و 3 في كأس العالم للأندية، و6 في كأس الملك، و 3 في كأس السوبر الأوروبي، و8 في كأس السوبر الإسباني.
وهذه هي أول بطولة يفوز بها ميسي كقائد أول للفريق الكتالوني.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، القائد الأول للفريق الكتالوني، بعدما كان القائد الثاني في وجود إنييستا.
🔵🔴 Four Barça captains for this season: all from La Masia!— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 10, 2018
1⃣ Messi
2⃣ Sergio
3⃣ @3gerardpique
4⃣ @SergiRoberto10 https://t.co/3ZPXmJr6Ub
وأوضح الموقع الرسمي، أن سيرجيو بوسيكتس، سيكون القائد الثاني للفريق، بعد وجوده بين جدران النادي لمدة 10 مواسم؛ حيث يعتبر من أفضل المواهب التي تدرجت في النادي.
وتابع، أن جيرارد بيكيه، سيكون القائد الثالث، بينما يأتي سيرغي روبيرتو، في المرتبة الرابعة، بين قادة الفريق، بعد انضمامه للفريق الأول منذ عام 2013.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)