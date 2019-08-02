Widgets Magazine
تسجيل
18:50 02 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    داني ألفيس مع باريس سان جيرمان

    "أصابع الندم".. لاعبون انتقلوا بالمجان ليصنعوا أمجادا تجعل أوزانهم ذهبا

    © AP Photo / Michel Euler
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0

    لاعب يقف في مفترق الطرق، يجد نفسه ينتقل بالمجان أو مجبرا على الانتقال بالمجان، فهو يكون إمام خيارين إما أن يعض هو "اللاعب" أصابع الندم، أو يجعل ناديه المتخلي عنه يعض أصابع الندم.

    ذلك المثال تجده متجسدا أمامك بصورة جلية، كل موسم انتقالات صيفية، خاصة بالنسبة لأولئك اللاعبين الذين تبدأ أنوار الشهرة تنطفئ من حولهم.

    داني ألفيس
    © REUTERS / REGIS DUVIGNAU
    داني ألفيس ينضم إلى ساو باولو مجانا
    وكان آخر أولئك المنتقلين بصورة مجانية، هو الظهير الأيمن البرازيلي التاريخي، داني ألفيس، 36 عاما، الذي أعلن قبل أيام أنه يبحث عن ناد ينتقل إليه، ليعلن اليوم أنه انتقل إلى ساو باولو البرازيلي، مجانا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

    وقبل أعوام كان داني ألفيس، أحد أشهر اللاعبين في العالم، خاصة وأنه اللاعب الوحيد في العالم الحائز على 40 لقبا مع الأندية والمنتخبات، عبر التاريخ، حتى أن ساو باولو أعلن أنه تعاقد مع "اللاعب الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ كرة القدم".

    لكن التاريخ يعج بكثير من القصص حول صفقات الانتقالات المجانية، التي جعلت العديدين يعضون أصابع الندم.

    فريق صفقات القرن المجانية

    لم يكن يتخيل يوما مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه يمكن أن يعض أصابع الندم على لاعب، مثلما فعل مع لاعبه بول بوغبا، الذي تركه مجانا لنادي يوفنتوس الإيطالي.

    ولكن في حقيقة الأمر فإن فريق صفقات القرن "المجانية" الحقيقية، هو نادي يوفنتوس الإيطالي نفسه، فهذا النادي الإيطالي تمكن طوال تاريخه من عقد صفقات لا يمكن تصديقها، وجميعها كانت مجانية.

    كان آخر تلك الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية 2019، عندما ضم نجم أرسنال، الويلزي آرون رامزي في صفقة انتقال حر "مجانية"

    كما أن داني ألفيس انتقل إلى يوفنتوس من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال مجانية، ورغم أنه لعب موسم واحد فقط مع السيدة العجوز، إلا أنه قاده للفوز في الدوري والكأس ونهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يبيعه إلى باريس سان جيرمان في صفقة كبرى ليتركه باريس سان جيرمان مجانا إلى ساو باولو البرازيلي.

    ويبدو أن موسم 2015 الاستثنائي في تاريخ يوفنتوس كانت صفقاته المجانية، لها العامل المؤثر في مسيرة النادي، حيث انتقل أيضا في هذا العام سامي خضيرة من ريال مدريد "مجانا"، ليسجل أكثر من 13 هدفا قادت اليوفي إلى منصات التتويج.

    تاريخ اليوفي نفسه مليء بالصفقات المجانية، التي صنعت أمجاده، لعل أبرزها صفقة فابيو كانافارو، قائد المنتخب الإيطالي الحائز على كأس العالم 2006، والتي وصفت بأنها أنجح الصفقات في التاريخ، حيث انتقل فيها كانافارو إلى يوفنتوس من إنتر ميلان مجانا، قبل أن تبيعه السيدة العجوز إلى ريال مدريد بعدما هبط اليوفي إلى الدرجة الثانية، عقب فضيحة "كالتشيوبولي" الشهيرة.

    ثم عاد كانافارو إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر بعد 3 سنوات عام 2010.

    أما الصفقة التاريخية الأخرى بالنسبة لليوفي، فكان بول بوغبا، حيث تمكن يوفنتوس من ضمه مجانا عام 2012 من يوفنتوس، ليلعب بوغبا أفضل 4 مواسم في مسيرته الكروية.

    وفي عام 2016، اضطر مانشستر يونايتد إلى طلب شراء بوغبا وإعادته مجددا إلى "أولد ترافورد" وباعه يوفنتوس إلى الفريق الإنجليزي بمقابل 105 مليون يورو، ليصبح بوغبا أغلى لاعب في العالم هذا العام.

    أما "صفقة القرن" المجانية، بحسب حارس اليوفي التاريخي جيانلويغي بوفون، فهو كان أندريا بيرلو، الذي رحل عن نادي ميلان في عام 2011 إلى يوفنتوس واستمر معه حتى 2015.

    وقال بوفون عن تلك الصفقة:

    "إذا كنا نتكلم عن بيرلو في يوفنتوس ومجانا، فتلك هي صفقة القرن الحقيقية التي ينبغي أن تكون السيدة العجوز فخورة بها".

    ندم كاتالوني

    لم يكن يتخيل يوما برشلونة أنه يمكن أن يعض أصابع الندم على لاعب، مثلما فعلها مع سيسك فابريغاس.

    كان فابريغاس أحد اللاعبين في قطاع الشباب في برشلونة، خاصة وأنه سكان مقاطعة كاتالونية، ولكنه لم يجد فرصة للتصعيد إلى فريق الدرجة الأولى.

    ووجد فابريغاس فرصته السانحة في الانتقال إلى أرسنال، حيث كان آرسين فينغر، يرسي مدرسته التي تعتمد على اللاعبين صغار السن والشباب، وانتقل اللاعب ذو الـ16 عاما مجانا إلى تشكيلة المدفعجية.

    وتألق فابريغاس مع أرسنال قرابة 8 مواسم من أعوام 2003 حتى 2011، حصد معه العديد من الألقاب.

    ووجد برشلونة نفسه بعد التألق البالغ من فابريغاس، مضطرا للتفاوض معه ومع ناديه اللندني، ليدفع البارسا مقابل مادي كبير في اللاعب الذي تركه إلى أرسنال مجانا.

    تشكيلة الملايين

    ويعج تاريخ كرة القدم بعدد من الصفقات المجانية التي جعلت أنديتهم تعض أصابع الندم، لكن موسم 2016، كان الأبرز في تلك الصفقات بالنسبة إلى الدوريات العالمية.

    حيث نشرت صحيفة "آس" الإسبانية، حينها تقريرا، حول تشكيلة لاعبين كاملة انتقلت في موسم الانتقالات الصيفي مجانا، وقيمتهم تصل مجتمعة إلى 122.5 مليون يورو.

    وكان أبرز تلك الصفقات المجانية، حارس برشلونة فيكتور فالديس، الذي تركه البارسا إلى فريق ميدلسبره الإنجليزي.

    ثم داني ألفيس، الذي تركه برشلونة إلى يوفنتوس، وفان دير فيل الذي انتقل إلى فنربخشة التركي، وجويل ماتيب الذي انتقل إلى ليفربول، ونيكولا نيكوولو الذي رحل إلى ليون الفرنسي، وإيفر بانيغا الذي رحل إلى إنتر ميلان الإيطالي، ودييجو ريفاس الذي رحل إلى فلامينغو البرازيلي، وسفيان فيغولي إلى وست هام يونايتد، وحاتم بن عرفة إلى باريس سان جيرمان.

    لكن أبرز صفقتين في هذا الموسم، وكانتا مجانتين، هو عودة الابن الضال فرناندو توريس من تشيلسي الإنجليزي إلى ناديه الأصلي أتليتكو مدريد الإسباني.

    أما الثانية، فكانت متعلقة بالسلطان، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي رحل مجانا من باريس سان جيرمان إلى مانشستر يونايتد، الذي قدم معه أداء متميزا، قبل أن يبيعه الشياطين الحمر إلى لوس أنغلوس غالاكسي الأمريكي في صفقة كبرى.

    مجانيو الموسم

    ويعج الموسم الحالي بصفقات عديدة مجانية لا تزال متاحة، ويمكن أن تحقق مفاجآت في حال إتمام أحدها، وفقا لما نشره موقع "ذا فوتبول فيثفول" الرياضي.

    وجاءت قائمة اللاعبين الأبرز على النحو التالي:

    - دانييل ستوريدج:

    هو مهاجم إنجلترا الدولي، ولعب لأندية كبرى في الدوري الإنجليزي مثل ليفربول، ولكنه يبحث حاليا عن صفقة انتقال مجانية.

    - داني ويلبيك:

    عانى من مشاكل إصابات عديدة حالت دون إكمال مسيرته المتميزة في أرسنال، ولكنه لا يجد حاليا أي ناد ينضم له بعدما أتم علاجه الكامل من الإصابة.

    - غاري كاهيل:

    مدافع مخضرم لمنتخب إنجلترا تألق في تشيلسي، لكن ماوريتسو ساري أخرجه من حساباته الموسم الماضي، ما جعله يبحث عن عقد جديد في الموسم الحالي.

    - ياسين الإبراهيمي:

    صانع ألعاب الجزائر الذي يمتلك مسيرة احترافية قوية في مختلف أندية أوروبا، وهناك تقارير عن نية أرسنال التعاقد معه بعد نهاية عقده مع وست هام.

    - ماريو بالوتيلي:

    من كان يتخيل أن "سوبر ماريو" يبحث عن ناد للانتقال له مجانا، بعدما كان حديث العالم ووسائل الإعلام الإيطالية ووصف بأنه أمل إيطاليا الجديد ولعب لأندية كبرى مثل ميلان ومانشستر سيتي وليفربول، ولكن تمرده وعدم التزام بالوتيلي يجعله مصدر قلق لعدد كبير من الأندية.

    انظر أيضا:

    داني ألفيس ينضم إلى ساو باولو مجانا
    كالتشيو ميركاتو: المعز علي يدخل محل اهتمام ميلان وروما
    مدرب ليفربول يحسم انتقالات الميركاتو الصيفي
    الكلمات الدلالية:
    يوفنتوس, مانشستر يونايتد, بول بوغبا, سيسك فابريغاس, زلاتان إبراهيموفيتش, داني ألفيس, أخبار رياضة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    دبابات تي 72بي3 لفريق الجيش الروسي تطلق النار قبل بدء المسابقة الدولية بياثلون الدبابات - 2019 في ميدان التدريب ألابينو بالقرب من موسكو
    ذبابة عالقة في شعر ترامب وجونسون يحاول الإمساك بدجاجة... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الصواريخ
    أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الصواريخ
    إنفوجرافيك - مناسك الحج
    مناسك الحج
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك