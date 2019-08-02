"أصابع الندم".. لاعبون انتقلوا بالمجان ليصنعوا أمجادا تجعل أوزانهم ذهبا

لاعب يقف في مفترق الطرق، يجد نفسه ينتقل بالمجان أو مجبرا على الانتقال بالمجان، فهو يكون إمام خيارين إما أن يعض هو "اللاعب" أصابع الندم، أو يجعل ناديه المتخلي عنه يعض أصابع الندم.

ذلك المثال تجده متجسدا أمامك بصورة جلية، كل موسم انتقالات صيفية، خاصة بالنسبة لأولئك اللاعبين الذين تبدأ أنوار الشهرة تنطفئ من حولهم.

وكان آخر أولئك المنتقلين بصورة مجانية، هو الظهير الأيمن البرازيلي التاريخي، داني ألفيس، 36 عاما، الذي أعلن قبل أيام أنه يبحث عن ناد ينتقل إليه، ليعلن اليوم أنه انتقل إلى ساو باولو البرازيلي، مجانا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقبل أعوام كان داني ألفيس، أحد أشهر اللاعبين في العالم، خاصة وأنه اللاعب الوحيد في العالم الحائز على 40 لقبا مع الأندية والمنتخبات، عبر التاريخ، حتى أن ساو باولو أعلن أنه تعاقد مع "اللاعب الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ كرة القدم".

لكن التاريخ يعج بكثير من القصص حول صفقات الانتقالات المجانية، التي جعلت العديدين يعضون أصابع الندم.

فريق صفقات القرن المجانية

لم يكن يتخيل يوما مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه يمكن أن يعض أصابع الندم على لاعب، مثلما فعل مع لاعبه بول بوغبا، الذي تركه مجانا لنادي يوفنتوس الإيطالي.

ولكن في حقيقة الأمر فإن فريق صفقات القرن "المجانية" الحقيقية، هو نادي يوفنتوس الإيطالي نفسه، فهذا النادي الإيطالي تمكن طوال تاريخه من عقد صفقات لا يمكن تصديقها، وجميعها كانت مجانية.

كان آخر تلك الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية 2019، عندما ضم نجم أرسنال، الويلزي آرون رامزي في صفقة انتقال حر "مجانية"

كما أن داني ألفيس انتقل إلى يوفنتوس من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال مجانية، ورغم أنه لعب موسم واحد فقط مع السيدة العجوز، إلا أنه قاده للفوز في الدوري والكأس ونهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يبيعه إلى باريس سان جيرمان في صفقة كبرى ليتركه باريس سان جيرمان مجانا إلى ساو باولو البرازيلي.

ويبدو أن موسم 2015 الاستثنائي في تاريخ يوفنتوس كانت صفقاته المجانية، لها العامل المؤثر في مسيرة النادي، حيث انتقل أيضا في هذا العام سامي خضيرة من ريال مدريد "مجانا"، ليسجل أكثر من 13 هدفا قادت اليوفي إلى منصات التتويج.

تاريخ اليوفي نفسه مليء بالصفقات المجانية، التي صنعت أمجاده، لعل أبرزها صفقة فابيو كانافارو، قائد المنتخب الإيطالي الحائز على كأس العالم 2006، والتي وصفت بأنها أنجح الصفقات في التاريخ، حيث انتقل فيها كانافارو إلى يوفنتوس من إنتر ميلان مجانا، قبل أن تبيعه السيدة العجوز إلى ريال مدريد بعدما هبط اليوفي إلى الدرجة الثانية، عقب فضيحة "كالتشيوبولي" الشهيرة.

That ball over the top 👌



A pass Pirlo would have been proud of! 👏 pic.twitter.com/eVaJBMhaQ4 — Goal (@goal) July 29, 2019

ثم عاد كانافارو إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر بعد 3 سنوات عام 2010.

أما الصفقة التاريخية الأخرى بالنسبة لليوفي، فكان بول بوغبا، حيث تمكن يوفنتوس من ضمه مجانا عام 2012 من يوفنتوس، ليلعب بوغبا أفضل 4 مواسم في مسيرته الكروية.

وفي عام 2016، اضطر مانشستر يونايتد إلى طلب شراء بوغبا وإعادته مجددا إلى "أولد ترافورد" وباعه يوفنتوس إلى الفريق الإنجليزي بمقابل 105 مليون يورو، ليصبح بوغبا أغلى لاعب في العالم هذا العام.

أما "صفقة القرن" المجانية، بحسب حارس اليوفي التاريخي جيانلويغي بوفون، فهو كان أندريا بيرلو، الذي رحل عن نادي ميلان في عام 2011 إلى يوفنتوس واستمر معه حتى 2015.

وقال بوفون عن تلك الصفقة:

"إذا كنا نتكلم عن بيرلو في يوفنتوس ومجانا، فتلك هي صفقة القرن الحقيقية التي ينبغي أن تكون السيدة العجوز فخورة بها".

ندم كاتالوني

لم يكن يتخيل يوما برشلونة أنه يمكن أن يعض أصابع الندم على لاعب، مثلما فعلها مع سيسك فابريغاس.

كان فابريغاس أحد اللاعبين في قطاع الشباب في برشلونة، خاصة وأنه سكان مقاطعة كاتالونية، ولكنه لم يجد فرصة للتصعيد إلى فريق الدرجة الأولى.

ووجد فابريغاس فرصته السانحة في الانتقال إلى أرسنال، حيث كان آرسين فينغر، يرسي مدرسته التي تعتمد على اللاعبين صغار السن والشباب، وانتقل اللاعب ذو الـ16 عاما مجانا إلى تشكيلة المدفعجية.

⚽️ Cesc Fàbregas 🔥🔥🔥



🗓 #OnThisDay in 2008, Arsenal reached the quarter-finals & became the first English side to beat AC Milan in the San Siro 💪#UCL @Arsenal pic.twitter.com/9q2fzIJYQ8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 4, 2019

وتألق فابريغاس مع أرسنال قرابة 8 مواسم من أعوام 2003 حتى 2011، حصد معه العديد من الألقاب.

ووجد برشلونة نفسه بعد التألق البالغ من فابريغاس، مضطرا للتفاوض معه ومع ناديه اللندني، ليدفع البارسا مقابل مادي كبير في اللاعب الذي تركه إلى أرسنال مجانا.

تشكيلة الملايين

ويعج تاريخ كرة القدم بعدد من الصفقات المجانية التي جعلت أنديتهم تعض أصابع الندم، لكن موسم 2016، كان الأبرز في تلك الصفقات بالنسبة إلى الدوريات العالمية.

حيث نشرت صحيفة "آس" الإسبانية، حينها تقريرا، حول تشكيلة لاعبين كاملة انتقلت في موسم الانتقالات الصيفي مجانا، وقيمتهم تصل مجتمعة إلى 122.5 مليون يورو.

وكان أبرز تلك الصفقات المجانية، حارس برشلونة فيكتور فالديس، الذي تركه البارسا إلى فريق ميدلسبره الإنجليزي.

ثم داني ألفيس، الذي تركه برشلونة إلى يوفنتوس، وفان دير فيل الذي انتقل إلى فنربخشة التركي، وجويل ماتيب الذي انتقل إلى ليفربول، ونيكولا نيكوولو الذي رحل إلى ليون الفرنسي، وإيفر بانيغا الذي رحل إلى إنتر ميلان الإيطالي، ودييجو ريفاس الذي رحل إلى فلامينغو البرازيلي، وسفيان فيغولي إلى وست هام يونايتد، وحاتم بن عرفة إلى باريس سان جيرمان.

Zlatan Ibrahimovic scores 3mins into Man United debut. The King 👑 pic.twitter.com/axyaVtoFIc — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 30, 2016

لكن أبرز صفقتين في هذا الموسم، وكانتا مجانتين، هو عودة الابن الضال فرناندو توريس من تشيلسي الإنجليزي إلى ناديه الأصلي أتليتكو مدريد الإسباني.

أما الثانية، فكانت متعلقة بالسلطان، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي رحل مجانا من باريس سان جيرمان إلى مانشستر يونايتد، الذي قدم معه أداء متميزا، قبل أن يبيعه الشياطين الحمر إلى لوس أنغلوس غالاكسي الأمريكي في صفقة كبرى.

مجانيو الموسم

ويعج الموسم الحالي بصفقات عديدة مجانية لا تزال متاحة، ويمكن أن تحقق مفاجآت في حال إتمام أحدها، وفقا لما نشره موقع "ذا فوتبول فيثفول" الرياضي.

وجاءت قائمة اللاعبين الأبرز على النحو التالي:

- دانييل ستوريدج:

هو مهاجم إنجلترا الدولي، ولعب لأندية كبرى في الدوري الإنجليزي مثل ليفربول، ولكنه يبحث حاليا عن صفقة انتقال مجانية.

- داني ويلبيك:

عانى من مشاكل إصابات عديدة حالت دون إكمال مسيرته المتميزة في أرسنال، ولكنه لا يجد حاليا أي ناد ينضم له بعدما أتم علاجه الكامل من الإصابة.

- غاري كاهيل:

مدافع مخضرم لمنتخب إنجلترا تألق في تشيلسي، لكن ماوريتسو ساري أخرجه من حساباته الموسم الماضي، ما جعله يبحث عن عقد جديد في الموسم الحالي.

- ياسين الإبراهيمي:

صانع ألعاب الجزائر الذي يمتلك مسيرة احترافية قوية في مختلف أندية أوروبا، وهناك تقارير عن نية أرسنال التعاقد معه بعد نهاية عقده مع وست هام.

- ماريو بالوتيلي:

من كان يتخيل أن "سوبر ماريو" يبحث عن ناد للانتقال له مجانا، بعدما كان حديث العالم ووسائل الإعلام الإيطالية ووصف بأنه أمل إيطاليا الجديد ولعب لأندية كبرى مثل ميلان ومانشستر سيتي وليفربول، ولكن تمرده وعدم التزام بالوتيلي يجعله مصدر قلق لعدد كبير من الأندية.