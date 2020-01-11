اتحاد الكرة المصري يعلن عن موعد مباراتي السوبر والقمة بين الأهلي والزمالك

اعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب، هي، هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل الاتفاق الذي تضمن موعد المباراة.

وتقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلا من 19 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب وستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال اللقاء.

وسوف تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده بهذه المناسبة في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل 15 يناير الحالي بأحد الفنادق الكبرى.

وسبق وأن واجه الأهلي غريمه الزمالك في السوبر المصري بالإمارات مرتين، الأولى كانت في 2015 وانتهت لصالح الأحمر (3-2)، بينما حسم الأبيض اللقاء الثاني بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.

ولعب الأهلي مباراة ثالثة في الإمارات من خلال مواجهة المصري البورسعيدي ليحسم الفريق الأحمر اللقاء لصالحه بالفوز بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن الأهلي توج بآخر نسخة من بطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2، في لقاء أقيم في مصر على ملعب "برج العرب" في الإسكندرية.