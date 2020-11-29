أصحاب فيديو التنمر على شيكابالا: "هو اللي بدأ الأول"

كشف أصحاب فيديو التنمر على لاعب نادي الزمالك المصري، الأسباب التي دفعتهم لتصوير المقطع الذي عبروا فيه عن سخريتهم من اللاعب، وذلك بعد انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الفريق الأبيض والنادي الأهلي والتي توج بها الأحمر باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

وبحسب موقع بوابة "الأهرام"، تمكن رجال مباحث الأقصر، من تحديد هوية المشاركين في فيديو التنمر على شيكابالا، حيث تبين أنهم ينتمون إلى محافظة الأقصر، بعدما ظهروا في الكاميرات بأحد ميادين المحافظة.

واعترف المتهمون بتصوير الواقعة، عقب انتهاء مباراة فريقي الأهلي والزمالك، بنهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء الجمعة الماضي.

📽️ ملخص نهائي دوري أبطال إفريقيا.



🏹 الزمالك 1-2 الأهلي 🦅



مباراة مثيرة بين عملاقين حسمها أفشة في الوقت القاتل 🚀



@ZSCOfficial |@AlAhly | #TotalCAFCL | #ZSCASC pic.twitter.com/hU9CO1yyPl — دوري أبطال إفريقيا (@caf_online_AR) November 28, 2020

وأكدت التحريات أن المشاركين في الواقعة، وجهوا بالفعل شتائم وعبارات تنمر ضد اللاعب، حيث تم القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بفعلتهم بسبب فرحتهم الشديدة بفوز الأهلي.

وأقر المتهمون أنهم

قصدوا استفزاز جماهير الزمالك، لأنهم يعلمون أنهم يعشقون شيكابالا، كما أنهم أرادوا الرد على إهانته لجماهير الأهلي، حينما رفع حذاءه في وجههم، قائلين: "هو اللي بدأ الأول".