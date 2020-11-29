أصحاب فيديو التنمر على شيكابالا: "هو اللي بدأ الأول"

وبحسب موقع بوابة "الأهرام"، تمكن رجال مباحث الأقصر، من تحديد هوية المشاركين في فيديو التنمر على شيكابالا، حيث تبين أنهم ينتمون إلى محافظة الأقصر، بعدما ظهروا في الكاميرات بأحد ميادين المحافظة.
واعترف المتهمون بتصوير الواقعة، عقب انتهاء مباراة فريقي الأهلي والزمالك، بنهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء الجمعة الماضي.
📽️ ملخص نهائي دوري أبطال إفريقيا.— دوري أبطال إفريقيا (@caf_online_AR) November 28, 2020
🏹 الزمالك 1-2 الأهلي 🦅
مباراة مثيرة بين عملاقين حسمها أفشة في الوقت القاتل 🚀
@ZSCOfficial |@AlAhly | #TotalCAFCL | #ZSCASC pic.twitter.com/hU9CO1yyPl
وأكدت التحريات أن المشاركين في الواقعة، وجهوا بالفعل شتائم وعبارات تنمر ضد اللاعب، حيث تم القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بفعلتهم بسبب فرحتهم الشديدة بفوز الأهلي.
وأقر المتهمون أنهم
قصدوا استفزاز جماهير الزمالك، لأنهم يعلمون أنهم يعشقون شيكابالا، كما أنهم أرادوا الرد على إهانته لجماهير الأهلي، حينما رفع حذاءه في وجههم، قائلين: "هو اللي بدأ الأول".
وحصد النادي الأهلي، يوم الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني لقبه الأفريقي التاسع، بفوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
افتتح عمرو السولية التهديف للأهلي في الدقيقة الخامسة، ثم عادل محمود عبد الرازق شيكابالا النتيجة في الدقيقة 31 من زمن المباراة.
ولكن تمكن محمد مجدي "قفشة" من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.
ويعد فوز الأهلي هو الأول منذ سبع سنوات خاض فيها الفريق الأحمر أكثر من نهائي ولم يحالفه الحظ.
كما أن ذلك النهائي كان تاريخيا بكل المقاييس، لأنه لأول مرة في تاريخ البطولة يخوض النهائي فريقين من بلد واحد.
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