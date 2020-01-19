4 مشاهد طريفة للزعماء في مؤتمر برلين حول ليبيا... بالفيديو

عادة ما تشهد القمم واللقاءات الدولية التي يشارك بها زعماء العالم بعض المواقف الطريفة التي ترصدها عدسات الكاميرات.

هذا بالضبط ما حدث في القمة المنعقدة الآن في العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا ويشارك بها رؤساء من روسيا وتركيا ودول أخرى.

"أين بوتين؟"

لقطة طريفة التقطتها الكاميرات عندما استعد زعماء الدول المشاركة في مؤتمر برلين لالتقاط الصورة الجماعية، وإذا بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تفاجأ بغياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فأخذت تلتفت يمينا ويسارا وتسأل "أين بوتين؟" ثم أخذ الزعماء الواقفون إلى جوارها ومنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبحث أيضاً عن بوتين، حتى أنه خرج من الصف ليبحث عنه.

ولأنه لا يمكن لقادة العالم التقاط الصورة الجماعية لمؤتمر برلين دون الرئيس الروسي انتظر الجميع حضوره حتى جاء وبدأ يبحث عن مكان وقوفه في الصورة من خلال اسمه المكتوب على أرضية المنصة بين بقية أسماء الزعماء.

‘Where’s Putin?’ World leaders can’t start Berlin conference photo-op without Russian presidenthttps://t.co/v8vlKWrPqP pic.twitter.com/ZG40gG2uRh — RT (@RT_com) January 19, 2020

وأخيراً وجد بوتين اسمه بجوار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي عبر عن سعادة بلقاء بوتين وقام بمصافحته ثم قام المصور أخيرا بالتقاط الصورة الجماعية للزعماء.

وقوف معكوس

لقطة طريفة أيضاً حدثت على هامش قمة برلين وكانت في أثناء الاستعداد لأخذ الصور بعد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وانتبه الرئيس التركي إلى أن وقوفه مع الرئيس الجزائري معكوس، فقام أردوغان بحركة أدار فيها الأخير ليصحح الوضع البروتوكولي لأخذ الصور ويصبح كل رئيس أمام علم بلاده، ويجلس في المكان المخصص له.

#الراصد_الاعلامي / البروتوكول .



أثناء الاستعداد لأخذ الصور بعد لقاء على هامش #مؤتمر_برلين ، إنتبه الرئيس التركي الى أن وقوفه مع الرئيس الجزائري معكوس ، فقام بحركة أدار فيها الأخير ليصحح الوضع البروتوكولي لأخذ الصور ويصبح كل رئيس أمام علم بلاده ، ويجلس في المكان المخصص له . pic.twitter.com/Wpps1faI0m — #ترند_الجزائر (@ALGtrend) January 19, 2020

سؤال بالروسية

في موقف طريف آخر تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ببعض الكلمات باللغة الروسية، وكان ذلك في أثناء استقبال بوتين في مقر انعقاد القمة من قبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميرك وغويترش.

والتقطت الكاميرات لحظة خروج الرئيس بوتين من سيارته وتوجه لمصافحة ميركل وغوتيريش، ثم توقفوا لالتقاط بعض الصور التذكارية. وخلال ذلك تجاذب بوتين أطراف الحديث مع غوتيريش، لتقاطعه ميركل بسؤال باللغة الروسية، قائلة، هل يتحدث معك بالروسي؟.

وأجاب بوتين ضاحكا بالإيجاب: "قليلا".

Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русскомhttps://t.co/1Y25BYmmQr pic.twitter.com/GvGQ5hRZUQ — РИА Новости (@rianru) January 19, 2020

"لحظة لأخلع المعطف"

في هذه المرة وقفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمام مقر انعقاد قمة برلين حول ليبيا بصحبة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غويترش تنتظر وصول السيارة التي تقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعندما نزل الأخير من سيارته رحبت به ميركل كالعادة.

وكما يقول البروتوكول طلبت ميركل من أردوغان التقاط صورة تذكارية، لكن الأخير طلب منها الانتظار قليلا حتى يخلع معطفه وقال لها "لحظة لأخلع المعطف"، فانتظرت ميركل حتى فعل ذلك وهرع مرافقوه لأخذ المعطف ووضعه في سيارته، ثم قام الثلاثة بالتقاط الصورة التذكارية أخيرا.

وتستضيف العاصمة الألمانية، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخراً، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

ويشارك في اجتماع برلين قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.