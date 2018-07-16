تسجيل
08:31 17 يوليو/ تموز 2018
كأس العالم لكرة القدم 2018
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سعيد بإحراز منتخب فرنسا الهدف الرابع في شباك المنتخب الكرواتي، في نهائي مونديال روسيا، 15 يوليو/تموز 2018

صور وفيديو... زعماء أثاروا الجدل في المونديال

© REUTERS / DAMIR SAGOLJ
أخبار كأس العالم لكرة القدم 2018
انسخ الرابط
130

أسدل الستار أمس، الأحد 15 يوليو/ تموز، على مونديال "روسيا 2018" ليعلن عن فوز فرنسا للمرة الثانية في تاريخها بكأس العالم، بعد مباراة قوية أمام كرواتيا انتهت برباعية مقابل هدفين، لتعيد إلى أحضانها الكأس الذهبية الغائبة منذ مونديال 1998.

وشهد مونديال روسيا تفاعلا كبيرا من مشجعي كرة القدم حول العالم، وكذلك الحاضرين لمباريات كأس العالم وكانت لهم العديد من المواقف المثيرة للجدل، حيث تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة إقامة كأس العالم في روسيا.

وكان على رأس اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي مواقف الزعماء الذين حضروا مباريات المونديال.

وفي هذا الإطار نرصد أبرز الزعماء الذين حضروا مباريات المونديال وأثاروا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي….

رد فعل ولي عهد السعودية بعد خسارة منتخبه بخماسية من روسيا

ظهر الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، بعد الهدف الأول لمنتخب روسيا في مرمى الأخضر، خلال افتتاحية كأس العالم، وهو يبتسم ويصافحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إحراز الهدف.

ومرة أخرى ظهر ولي العهد السعودي متأثرا بعد الخسارة بخماسية نظيفة من المنتخب الروسي، فيما ظهر الرئيس بوتين مندهشا من النتيجة وكذلك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

رئيسة كرواتيا وتفاعلاتها مع منتخب بلادها

منذ حضورها إلى مباراة منتخب بلادها خلال فعاليات مباريات ربع النهائي أمام روسيا، والتي فازوا بها بركلات الترجيح 4 / 3، وهي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها وتصريحاتها وانفعالاتها خلال المباريات.

وكانت الرئيسة الكرواتية قد نشرت على حسابها الشخصي على "فيسبوك" صورا لها أثناء توجهها إلى روسيا وسط مواطني بلادها من داخل الطائرة، وفي الاستاد بين الجماهير أثناء مباراة المنتخب الكرواتي أمام الدنمارك في دور الـ16، حيث أثارت إعجاب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الجنسيات.

مرة أخرى ظهرت رئيسة كرواتيا خلال نهائي المونديال بين فرنسا وكرواتيا الذي أقيم أمس الأحد، 15 يوليو/ تموز، على ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو، وحصدته الديوك ليكون اللقب الثاني لها، حيث شهدت ردود فعل قوية من قبل رئيسة كرواتيا، كوليندا جرابار كيتاروفيتش، التي تواجدت خلال المباراة مرتدية قميص منتخب بلادها.
قبيل المباراة ظهرت رئيسة كرواتيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونجليها، مع بداية المباراة بدأت انفعالات كوليندا التي قالت قبل يومين، إنها على ثقة من أن منتخب بلادها لكرة القدم سيفوز على فرنسا في المباراة النهائية بكأس العالم.

رئيسة كرواتيا مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين قبيل المباراة
© Sputnik . Алексей Никольский
رئيسة كرواتيا مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين قبيل المباراة

ظهرت رئيسة كرواتيا حزينة بعد الهدف الأول في منتخب بلاده لتعود لها البهجة من جديد، بعد هدف التعادل الذي أحرزه إيفان بريسيتش.

رئيسة كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وهما يتابعان مباراة النهائي في مونديال روسيا بين منتخبي بلادهما، 15 يوليو/تموز 2018
© REUTERS / DAMIR SAGOLJ
رئيسة كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وهما يتابعان مباراة النهائي في مونديال روسيا بين منتخبي بلادهما، 15 يوليو/تموز 2018

مرة أخرى تظهر كوليندا متوترة حزينة فيما يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يحتفل بالأهداف بعد هدفي منتخب فرنسا الثالث والرابع.

رئيسة كرواتيا بعدف فوز منتخب فرنسا
© Sputnik . Григорий Сысоев
رئيسة كرواتيا بعدف فوز منتخب فرنسا
وفي لقطة رائعة أظهرت الرئيسة الكرواتية الروح الرياضية بعدما ظهرت وهي تحتضن الرئيس الفرنسي عقب المباراة وتهنئه بالفوز، كما أبدت حبها لمنتخب بلادها ودعمها له بعد الخسارة حيث احتضنت اللاعب لوكا مودريتش قائد المنتخب، وكذلك حارس الفريق.
رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار-كيتاروفيتش تحتضن لوكا مودريتش عند توزيع حوائز المرتبة الثانية في نهائي كأس العالم
© Sputnik . Vladimir Pesnya
رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار-كيتاروفيتش تحتضن لوكا مودريتش عند توزيع حوائز المرتبة الثانية في نهائي كأس العالم
وعلقت رئيسة كرواتيا على خسارة منتخب بلادها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على صورة لمنتخب بلادها، وكتبت لهم: "أحسنتم، لقد دخلتم التاريخ من محاربتكم للأسد، نحن فخورون بكم!!!".
ماكرون وانفعالاته خلال نهائي المونديال
تفاعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع أداء منتخب بلاده خلال مباراة نهائي كأس العالم، حيث ظهر أكثر من مرة وهو يحتفل بأهداف فوز الديوك على كرواتيا وحصد المونديال، كما ظهر وهو يقلد رقصة اللاعب الفرنسي بول بوغبا.

تصرف أمير قطر النبيل تجاه زوجة ماكرون

أثار تصرف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تجاه سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي خلال نهائي كأس العالم، إعجاب الصحافة الفرنسية.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن الأمير تميم تصرف بنبل حيث تخلى عن مقعده في الصف الأول بالمقصورة الرئاسية في ملعب لوجنيكي، من أجل زوجة الرئيس الفرنسي.

وكان الأمير تميم يجلس بجانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

انظر أيضا:

أفضل لاعبي كأس العالم "روسيا - 2018"
ميدفيديف: تنظيم مونديال 2018 غير تصور العالم عن روسيا
إسدال الستار على مونديال "روسيا 2018" اليوم بعد المباراة النهائية
روسيا تحقق فائضا قدره 1.9 % من الناتج المحلي خلال النصف الأول من 2018
موسكو ترحب بقرار ماكرون زيارة روسيا خلال مونديال 2018
الكلمات الدلالية:
أخبار مونديال روسيا 2018, أخبار روسيا 2018, روسيا 2018, مونديال روسيا 2018, روسيا 2018, مونديال روسيا 2018, روسيا 2018, نهائيات كأس العالم روسيا 2018, محمد بن سلمان, فلاديمير بوتين, جياني إنفانتينو, إيمانويل ماكرون, تميم بن حمد آل ثاني, روسيا 2018
معايير المجتمعنقاش
التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

أخبار كأس العالم

كل الأخبار

مولتيميديا

تسجيل
captcha
دخولسياسة الخصوصية
ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
استعادة كلمة السر
captcha
دخولسياسة الخصوصية
تسجيل
هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
نعملا
تسجيل
avatar

أهلا بكم, !

لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
تسجيل
avatar

أهلا بكم, !

دخول
يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
حذف الملف الشخصي
هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
نعملا
تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
إغلاق
معايير المجتمع

إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

  • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
  • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
  • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
  • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
  • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
  • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
  • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
  • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
  • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
  • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
  • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
  • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
  • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
  • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
  • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
  • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
  • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
  • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
  • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

  • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
  • هوية المستخدم.
  • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

دخول
تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
أوك
تنبيهات موقع "سبوتنيك"

تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

الاشتراكعدم الاشتراك