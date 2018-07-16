صور وفيديو... زعماء أثاروا الجدل في المونديال

وشهد مونديال روسيا تفاعلا كبيرا من مشجعي كرة القدم حول العالم، وكذلك الحاضرين لمباريات كأس العالم وكانت لهم العديد من المواقف المثيرة للجدل، حيث تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة إقامة كأس العالم في روسيا.
وفي هذا الإطار نرصد أبرز الزعماء الذين حضروا مباريات المونديال وأثاروا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي….
رد فعل ولي عهد السعودية بعد خسارة منتخبه بخماسية من روسيا
ظهر الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، بعد الهدف الأول لمنتخب روسيا في مرمى الأخضر، خلال افتتاحية كأس العالم، وهو يبتسم ويصافحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إحراز الهدف.
احتفال الرئيس بوتين بالخماسية #KSA 0— Yallakora (@Yallakoranow) ١٤ يونيو ٢٠١٨
🆚#RUS 5 #يلا_مونديال #RUSKSA pic.twitter.com/5HOu99ZQBE
رئيسة كرواتيا وتفاعلاتها مع منتخب بلادها
منذ حضورها إلى مباراة منتخب بلادها خلال فعاليات مباريات ربع النهائي أمام روسيا، والتي فازوا بها بركلات الترجيح 4 / 3، وهي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها وتصريحاتها وانفعالاتها خلال المباريات.
وكانت الرئيسة الكرواتية قد نشرت على حسابها الشخصي على "فيسبوك" صورا لها أثناء توجهها إلى روسيا وسط مواطني بلادها من داخل الطائرة، وفي الاستاد بين الجماهير أثناء مباراة المنتخب الكرواتي أمام الدنمارك في دور الـ16، حيث أثارت إعجاب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الجنسيات.
مرة أخرى ظهرت رئيسة كرواتيا خلال نهائي المونديال بين فرنسا وكرواتيا الذي أقيم أمس الأحد، 15 يوليو/ تموز، على ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو، وحصدته الديوك ليكون اللقب الثاني لها، حيث شهدت ردود فعل قوية من قبل رئيسة كرواتيا، كوليندا جرابار كيتاروفيتش، التي تواجدت خلال المباراة مرتدية قميص منتخب بلادها.
قبيل المباراة ظهرت رئيسة كرواتيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونجليها، مع بداية المباراة بدأت انفعالات كوليندا التي قالت قبل يومين، إنها على ثقة من أن منتخب بلادها لكرة القدم سيفوز على فرنسا في المباراة النهائية بكأس العالم.
ظهرت رئيسة كرواتيا حزينة بعد الهدف الأول في منتخب بلاده لتعود لها البهجة من جديد، بعد هدف التعادل الذي أحرزه إيفان بريسيتش.
مرة أخرى تظهر كوليندا متوترة حزينة فيما يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يحتفل بالأهداف بعد هدفي منتخب فرنسا الثالث والرابع.
When Benjamin Mendy asks French president Emmanuel Macron to dab 😂#WorldCupFinal pic.twitter.com/Hr2rdVkn8C— Indy Football (@IndyFootball) ١٥ يوليو ٢٠١٨
تصرف أمير قطر النبيل تجاه زوجة ماكرون
أثار تصرف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تجاه سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي خلال نهائي كأس العالم، إعجاب الصحافة الفرنسية.
وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن الأمير تميم تصرف بنبل حيث تخلى عن مقعده في الصف الأول بالمقصورة الرئاسية في ملعب لوجنيكي، من أجل زوجة الرئيس الفرنسي.
وكان الأمير تميم يجلس بجانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
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