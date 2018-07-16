صور وفيديو... زعماء أثاروا الجدل في المونديال

أسدل الستار أمس، الأحد 15 يوليو/ تموز، على مونديال "روسيا 2018" ليعلن عن فوز فرنسا للمرة الثانية في تاريخها بكأس العالم، بعد مباراة قوية أمام كرواتيا انتهت برباعية مقابل هدفين، لتعيد إلى أحضانها الكأس الذهبية الغائبة منذ مونديال 1998.

وشهد مونديال روسيا تفاعلا كبيرا من مشجعي كرة القدم حول العالم، وكذلك الحاضرين لمباريات كأس العالم وكانت لهم العديد من المواقف المثيرة للجدل، حيث تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة إقامة كأس العالم في روسيا.

وكان على رأس اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي مواقف الزعماء الذين حضروا مباريات المونديال.

وفي هذا الإطار نرصد أبرز الزعماء الذين حضروا مباريات المونديال وأثاروا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي….

رد فعل ولي عهد السعودية بعد خسارة منتخبه بخماسية من روسيا

ظهر الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، بعد الهدف الأول لمنتخب روسيا في مرمى الأخضر، خلال افتتاحية كأس العالم، وهو يبتسم ويصافحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إحراز الهدف.



ومرة أخرى ظهر ولي العهد السعودي متأثرا بعد الخسارة بخماسية نظيفة من المنتخب الروسي، فيما ظهر الرئيس بوتين مندهشا من النتيجة وكذلك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.



رئيسة كرواتيا وتفاعلاتها مع منتخب بلادها

منذ حضورها إلى مباراة منتخب بلادها خلال فعاليات مباريات ربع النهائي أمام روسيا، والتي فازوا بها بركلات الترجيح 4 / 3، وهي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها وتصريحاتها وانفعالاتها خلال المباريات.

وكانت الرئيسة الكرواتية قد نشرت على حسابها الشخصي على "فيسبوك" صورا لها أثناء توجهها إلى روسيا وسط مواطني بلادها من داخل الطائرة، وفي الاستاد بين الجماهير أثناء مباراة المنتخب الكرواتي أمام الدنمارك في دور الـ16، حيث أثارت إعجاب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الجنسيات.

مرة أخرى ظهرت رئيسة كرواتيا خلال نهائي المونديال بين فرنسا وكرواتيا الذي أقيم أمس الأحد، 15 يوليو/ تموز، على ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو، وحصدته الديوك ليكون اللقب الثاني لها، حيث شهدت ردود فعل قوية من قبل رئيسة كرواتيا، كوليندا جرابار كيتاروفيتش، التي تواجدت خلال المباراة مرتدية قميص منتخب بلادها.

قبيل المباراة ظهرت رئيسة كرواتيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونجليها، مع بداية المباراة بدأت انفعالات كوليندا التي قالت قبل يومين، إنها على ثقة من أن منتخب بلادها لكرة القدم سيفوز على فرنسا في المباراة النهائية بكأس العالم.

© Sputnik . Алексей Никольский رئيسة كرواتيا مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين قبيل المباراة

ظهرت رئيسة كرواتيا حزينة بعد الهدف الأول في منتخب بلاده لتعود لها البهجة من جديد، بعد هدف التعادل الذي أحرزه إيفان بريسيتش.

© REUTERS / DAMIR SAGOLJ رئيسة كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وهما يتابعان مباراة النهائي في مونديال روسيا بين منتخبي بلادهما، 15 يوليو/تموز 2018

مرة أخرى تظهر كوليندا متوترة حزينة فيما يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يحتفل بالأهداف بعد هدفي منتخب فرنسا الثالث والرابع.

© Sputnik . Григорий Сысоев رئيسة كرواتيا بعدف فوز منتخب فرنسا



© Sputnik . Vladimir Pesnya رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار-كيتاروفيتش تحتضن لوكا مودريتش عند توزيع حوائز المرتبة الثانية في نهائي كأس العالم وفي لقطة رائعة أظهرت الرئيسة الكرواتية الروح الرياضية بعدما ظهرت وهي تحتضن الرئيس الفرنسي عقب المباراة وتهنئه بالفوز، كما أبدت حبها لمنتخب بلادها ودعمها له بعد الخسارة حيث احتضنت اللاعب لوكا مودريتش قائد المنتخب، وكذلك حارس الفريق.

وعلقت رئيسة كرواتيا على خسارة منتخب بلادها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على صورة لمنتخب بلادها، وكتبت لهم: "أحسنتم، لقد دخلتم التاريخ من محاربتكم للأسد، نحن فخورون بكم!!!".

ماكرون وانفعالاته خلال نهائي المونديال



When Benjamin Mendy asks French president Emmanuel Macron to dab 😂#WorldCupFinal pic.twitter.com/Hr2rdVkn8C — Indy Football (@IndyFootball) ١٥ يوليو ٢٠١٨ تفاعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع أداء منتخب بلاده خلال مباراة نهائي كأس العالم، حيث ظهر أكثر من مرة وهو يحتفل بأهداف فوز الديوك على كرواتيا وحصد المونديال، كما ظهر وهو يقلد رقصة اللاعب الفرنسي بول بوغبا.

تصرف أمير قطر النبيل تجاه زوجة ماكرون

أثار تصرف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تجاه سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي خلال نهائي كأس العالم، إعجاب الصحافة الفرنسية.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن الأمير تميم تصرف بنبل حيث تخلى عن مقعده في الصف الأول بالمقصورة الرئاسية في ملعب لوجنيكي، من أجل زوجة الرئيس الفرنسي.



وكان الأمير تميم يجلس بجانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".