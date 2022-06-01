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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1062945863.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T04:19+0000
2022-06-01T04:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
عمل الصحفيين في غورلوفكا، دونباس - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

04:19 GMT 01.06.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
04:22 GMT 01.06.2022
القوات الحكومية الأوكرانية تقف إلى جانب دبابة على خط المواجهة إلى الشرق من بحر مدينة آزوف ، مدينة ماريوبول ، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الجيش الأمريكي: الولايات المتحدة تجد صعوبة كبيرة في الحفاظ على معنويات القوات الأوكرانية
00:03 GMT
04:21 GMT 01.06.2022
إجلاء أكثر من 20 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال 24 ساعة
قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إنه تم إجلاء أكثر من 20 ألف شخص إلى روسيا خلال ال 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا.
04:20 GMT 01.06.2022
البيت الأبيض: واشنطن تورد لأوكرانيا أنظمة صاروخية لتعزيز موقعها في المفاوضات
أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستورد لأوكرانيا أنظمة صاروخية حديثة من شأنها أن تعزز موقع أوكرانيا في المفاوضات مع أوكرانيا.

وقال ممثل البيت الأبيض رفيع المستوى: "لقد اتخذنا القرار أن نورد لأوكرانيا أنظمة صاروخية أحدث. من شأن هذه الخطوة تعزيز إمكانياتها الدفاعية وتعزيز موقعها في المفاوضات".
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