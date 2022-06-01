تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
04:22 GMT 01.06.2022
04:21 GMT 01.06.2022
قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إنه تم إجلاء أكثر من 20 ألف شخص إلى روسيا خلال ال 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا.
04:20 GMT 01.06.2022
البيت الأبيض: واشنطن تورد لأوكرانيا أنظمة صاروخية لتعزيز موقعها في المفاوضات
أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستورد لأوكرانيا أنظمة صاروخية حديثة من شأنها أن تعزز موقع أوكرانيا في المفاوضات مع أوكرانيا.
وقال ممثل البيت الأبيض رفيع المستوى: "لقد اتخذنا القرار أن نورد لأوكرانيا أنظمة صاروخية أحدث. من شأن هذه الخطوة تعزيز إمكانياتها الدفاعية وتعزيز موقعها في المفاوضات".
وقال ممثل البيت الأبيض رفيع المستوى: "لقد اتخذنا القرار أن نورد لأوكرانيا أنظمة صاروخية أحدث. من شأن هذه الخطوة تعزيز إمكانياتها الدفاعية وتعزيز موقعها في المفاوضات".