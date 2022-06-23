تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
04:46 GMT 23.06.2022
البيت الأبيض: واشنطن لا تعتزم فرض عقوبات على الشركات والدول المستوردة للحبوب الروسية
قال نائب مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي، جون فينر يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تعتزم فرض عقوبات على الشركات والدول لاستيراد الحبوب الروسية، في وقت يتبادل الجانبان الروسي والغربي الاتهامات بالتسبب في أزمة غذاء عالمية.
وقال فينر خلال منتدى رفيع المستوى حول الأزمة الروسية الأوكرانية، بمشاركة ممثلين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، "لا نخطط لإعاقة صادرات الحبوب الروسية، ولا تنطبق عقوباتنا على المنتجات الغذائية الروسية. علاوة على ذلك، نريد أن ننقل بوضوح إلى موزعي المواد الغذائية والدول الأخرى أنه يمكنهم استيراد الحبوب الروسية دون أي مخاطرة في قوائم العقوبات لدينا ".
وقال فينر خلال منتدى رفيع المستوى حول الأزمة الروسية الأوكرانية، بمشاركة ممثلين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، "لا نخطط لإعاقة صادرات الحبوب الروسية، ولا تنطبق عقوباتنا على المنتجات الغذائية الروسية. علاوة على ذلك، نريد أن ننقل بوضوح إلى موزعي المواد الغذائية والدول الأخرى أنه يمكنهم استيراد الحبوب الروسية دون أي مخاطرة في قوائم العقوبات لدينا ".
04:45 GMT 23.06.2022
سلطات القرم تؤكد مواصلة العمل في حقول الغاز بالبحر الأسود رغم هجمات أوكرانيا
قال نائب رئيس الوزراء في حكومة القرم، غورغي مُرادوف، إن القرم سوف تواصل تطوير حقول الغاز في البحر الأسود على الرغم من الهجوم الأخير للقوات الأوكرانية على منصات الحفر التابعة لشركة "تشورنومورنيفتيغاز".
وصرح مرادوف لسبوتنيك: "يواصل القرميون العمل على تطوير حقول الغاز في البحر الأسود، وسنستمر في العمل".
كانت 3 منصات حفر تابعة لشركة الطاقة في القرم " تشورنومورنيفتيغاز" لضربات جوية أوكرانية يوم الإثنين الماضي، وأصيب 3 عمال فيما فقد 7 آخرين.
وصرح مرادوف لسبوتنيك: "يواصل القرميون العمل على تطوير حقول الغاز في البحر الأسود، وسنستمر في العمل".
كانت 3 منصات حفر تابعة لشركة الطاقة في القرم " تشورنومورنيفتيغاز" لضربات جوية أوكرانية يوم الإثنين الماضي، وأصيب 3 عمال فيما فقد 7 آخرين.