تغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:13 GMT 18.07.2022
05:36 GMT 18.07.2022
05:19 GMT 18.07.2022
05:19 GMT 18.07.2022
تخشى الحكومة الألمانية أن يؤدي نقص الغاز إلى حالات طوارئ في مناطق معينة من البلاد هذا الشتاء، وستستمر مشكلة الغاز في ألمانيا حتى عام 2024، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار الغاز بمقدار ثلاثة أضعاف، بحسب صحيفة "بيلد".
05:18 GMT 18.07.2022
أعلن سفير نيجيريا بروسيا استعداد بلاده لبحث طلب الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.
05:17 GMT 18.07.2022
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن خبراء حلف الناتو يوجهون القوات الأوكرانية في إدارة المعارك ضد الجيش الروسي، وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.