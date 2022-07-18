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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/تغطية-مباشرةآخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1065205638.html
تغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T05:16+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جنودي أوكراني أسير يحمل كتابا في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

05:16 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 05:19 GMT 18.07.2022)
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:13 GMT 18.07.2022
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
شويغو يتفقد تشكيلات مجموعة "الشرق" المشاركة بتنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
06:00 GMT
05:36 GMT 18.07.2022
أندريه كليشاس، رئيس اللجنة الدستورية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أعوانها يهربون من كييف... زوال النازية قادم لا محالة
05:30 GMT
05:19 GMT 18.07.2022
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
الصين ترفض أن تكون "متفرجا غير مبال" بالأزمة الأوكرانية
05:00 GMT
05:19 GMT 18.07.2022
وسائل إعلام: السلطات الألمانية تتوقع حالات طوارئ في الشتاء بسبب نقص الغاز
تخشى الحكومة الألمانية أن يؤدي نقص الغاز إلى حالات طوارئ في مناطق معينة من البلاد هذا الشتاء، وستستمر مشكلة الغاز في ألمانيا حتى عام 2024، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار الغاز بمقدار ثلاثة أضعاف، بحسب صحيفة "بيلد".
05:18 GMT 18.07.2022
نيجيريا مستعدة لبحث الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
أعلن سفير نيجيريا بروسيا استعداد بلاده لبحث طلب الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.
05:17 GMT 18.07.2022
لافروف: خبراء حلف الناتو يوجهون القوات الأوكرانية على الأرض
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن خبراء حلف الناتو يوجهون القوات الأوكرانية في إدارة المعارك ضد الجيش الروسي، وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
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