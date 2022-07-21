https://arabic.sputniknews.com/20220721/لوكاشينكو-ما-يحدث-في-أوكرانيا-ليست-حربا-وروسيا-لم-تستخدم-أسلحتها-المرعبة-بعد-1065393931.html

لوكاشينكو: ما يحدث في أوكرانيا ليس حربا وروسيا لم تستخدم أسلحتها المرعبة بعد

لوكاشينكو: ما يحدث في أوكرانيا ليس حربا وروسيا لم تستخدم أسلحتها المرعبة بعد

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن ما يحدث الآن في أوكرانيا لا يعتبر حربا بالنسبة لروسيا، لافتا إلى وجود "أسلحة مرعبة" لم تستخدمها موسكو بعد. 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T14:41+0000

2022-07-21T14:41+0000

2022-07-21T14:42+0000

ألكسندر لوكاشينكو

روسيا

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ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية قال لوكاشينكو: "الحرب القائمة هناك ليست حتى الآن ما يمكن لروسيا أن تخوضه، هناك أسلحة مرعبة لم تستخدمها موسكو بعد".وأشار إلى أن "الأمور في أوكرانيا يمكن أن تتدهور، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من أن جيشه لم يستخدم بعد كل قدراته في النزاع".ولهذا خاطب الرئيس البيلاروسي الأوكرانيين قائلا: "على أوكرانيا أن توافق على خسارتها الأراضي التي احتلتها موسكو في شرق وجنوب البلاد، هذا لم يعد قابلا للنقاش، كان يمكن بحث هذا الأمر في فبراير/ شباط، أو في مارس/آذار".وتحدث الرئيس البيلاروسي عن نشر أسلحة غربية على أراضي اوكرانيا، قائلا إن كييف ينبغي ألا توافق على ذلك لأنه يمثل تهديدا لروسيا، مشددا على أن جميع أطراف الأزمة عليها "وضع حد للنزاع لتجنب السقوط في هاوية حرب نووية"، على حد تعبيره.وقال: "فلنتوقف.. ينبغي عدم المضي قدما، أبعد من ذلك ستكون الهاوية، يجب ألا تصل الأمور إلى حد الحرب النووية"، مشددا: "يجب التوقف والتفاهم ووقف هذه الفوضى".وأشار لوكاشينكو إلى العبارة التي استخدمتها روسيا للاشارة إلى أهدافها العسكرية في أوكرانيا، وهي عبارة "اجتثاث النازية"، قائلا إنها "بمثابة فلسفة"، لافتا إلى أن "الأكثر أهمية هو أمن روسيا".وقال "لقد رأينا اسباب هذه الحرب، السبب هو أنه لو لم تسبق روسيا حلف شمال الأطلسي، لنظم الغربيون صفوفهم ووجهوا ضربة إليها... إنكم السبب وأنتم من يطيل هذه الحرب".

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ألكسندر لوكاشينكو, روسيا