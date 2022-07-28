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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220728/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1065669963.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T06:04+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية مي-8ام تي شا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:04 GMT 28.07.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:47 GMT 28.07.2022
السفارة الروسية في واشنطن تحث الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات لضمان استبعاد إمدادات الغذاء والأسمدة الروسية من العقوبات
06:07 GMT 28.07.2022
مصر تلغي آخر عقود شراء القمح من أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية، يوم أمس الأربعاء، أن مصر ألغت عقود شراء القمح من أوكرانيا، إذ كان يجب أن تتم الصفقة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة أن مصر أنهت عقود شراء 240 ألف طن قمح من أوكرانيا تم شراؤها في ديسمبر 2021.
وقامت المديرية العامة لتوريد السلع في مصر "بإعفاء" شركتي التوريد "Nibulon" و"Inerco" من الالتزامات التعاقدية.
06:06 GMT 28.07.2022
مدفع هاوتزر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لا يستطيعون إصلاح أعطالها... القوات الأوكرانية تتخلى عن أسلحة أمريكية
05:51 GMT
06:05 GMT 28.07.2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضباط روس يكشفون عن عملاء أوكرانيين وجهوا هجمات على خيرسون
04:35 GMT
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