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تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T06:04+0000
2022-07-28T06:04+0000
2022-07-28T06:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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السفارة الروسية في واشنطن تحث الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات لضمان استبعاد إمدادات الغذاء والأسمدة الروسية من العقوبات
أفادت وسائل إعلام غربية، يوم أمس الأربعاء، أن مصر ألغت عقود شراء القمح من أوكرانيا، إذ كان يجب أن تتم الصفقة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة أن مصر أنهت عقود شراء 240 ألف طن قمح من أوكرانيا تم شراؤها في ديسمبر 2021. وقامت المديرية العامة لتوريد السلع في مصر "بإعفاء" شركتي التوريد "Nibulon" و"Inerco" من الالتزامات التعاقدية.