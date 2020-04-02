تسجيل
10:33 GMT02 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث

    الموت في الأرض المقدسة... كورونا يغير طقوس الدفن عند المسلمين واليهود

    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104504/97/1045049753_0:98:3072:1826_1200x675_80_0_0_97185aec74cea4149cb25928c7b22914.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202004021045049783-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%82%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF/

    دفع ارتفاع عدد الوفيات جراء أزمة كورونا، اليهود والمسلمين إلى تغيير طقوس الدفن والحداد في الأرض المقدسة.

    مسعفون إسرائيليون في تدريب على مواجهة كورونا - إسرائيل
    © AFP 2020 / JACK GUEZ
    "دبكة كورونا" من الأطباء العرب في إسرائيل... فيديو
    وحسب "رويترز"، فإنه في إسرائيل عادة ما يوارى المتوفى من اليهود الثرى في ثوب فضفاض وكفن دون نعش. أما الآن فيتم نقل جثث ضحايا كورونا لكي يقوم بتغسيلها أفراد يرتدون ملابس وقاية كاملة ويتم لفها بغطاء بلاستيكي محكم.

    وقبل الدفن تُلف الجثث بالبلاستيك مرة أخرى.

    وقال ياكوف كيرتس الذي يعمل لدى منظمة شيفرا كاديشا وهي الجماعة الرئيسية التي تشرف على دفن اليهود في إسرائيل "المشاعر متباينة جدا... لا ندري ماذا نتوقع. ولا نعرف كم عدد الموتى الذين سنتولاهم. المخاوف كبيرة".

    وقال الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية إن فتاوى جديدة صدرت للتعامل مع المتوفين من مرضى كورونا عند الدفن.

    وأضاف أن هذا الأمر فرضته الضرورة "والضرورات تبيح المحظورات" ومن ثم لا يتم تغسيل الميت أو لفه بالكفن ويدفن في كيس بلاستيكي.

    وأعلنت إسرائيل عن 29 حالة وفاة بالكورونا حتى الآن، أما الفلسطينيون فأعلنوا عن حالة وفاة واحدة.

    وقد تغيرت الجنازات وطقوس الحداد للجميع منذ فرضت السلطات الإسرائيلية والفلسطينية تعليمات لملازمة البيوت وقيدت أعداد المشاركين في التجمعات العامة لمحاولة وقف انتشار العدوى.

    ويمكن حضور عدد لا يتجاوز 20 فردا الجنازات في إسرائيل على أن تقام الجنازة في منطقة مفتوحة فقط. وتقضى قواعد التباعد الاجتماعي بعدم معانقة أسرة المتوفي.

    وأثر ذلك على تقليد شيفا اليهودي الذي يبدأ بعد الجنازة لمدة سبعة أيام يزور فيها الناس أسرة المتوفى لتقديم التعازي وإحضار الطعام وتبادل الذكريات عن الراحل.

    وفي غزة والضفة الغربية المحتلة تتلقى أسر الموتى التعازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

    فقد فقد إيهاب نصر الدين شقيقه الذي توفي بالسرطان الأسبوع الماضي. ونُقل جثمانه من المستشفى إلى المقابر ولم تستطع الأسرة الصلاة عليه بالمسجد الأقصى كما كانت تخطط.

    وقال نصر الدين: "غالب الله يرحمه توفي 23 /3 لأنه كان عنده سرطان وصار عنده مضاعفات وبعدين توفي".

    وأضاف: "أخذناه على المقبرة في باب الأسباط. ما صلينا عليه في الأقصى لأنه الأقصى مغلق. صلينا في نفس التربة. كان حوالي عشرة أو خمسة عشر شخص. أولاده وأخوته والأقارب المقربين ودفناه".

    وتابع: "بعد الدفن اتقبلنا التعازي في نفس التربة طبعا. وصينا الكل بدون سلام بدون عناق بدون تبويس. الوضع ما كان كثير مريح بس الحمد لله مشيت الأمور".

    وقال نصر الدين: "احنا نزلنا على الفيسبوك على جميع وسائل التواصل الاجتماعي إنه بالنسبة لوفاة أخوي غالب متأسفين إنه مش رح نقدر نفتح بيت اجر أو بيت عزا علشان الأوضاع وبدناش نضر اللي جاي يعزينا أو يضرنا".

    وأضاف: "يمكن واحد من المعزين يكون حامل الفيروس وينقله لكل المعزين. احنا اختصرنا الموضوع وكتبنا على الفيسبوك ما رح نفتح عزا واللي بقدر ييجي ييجي على التربة. في إلنا أولاد عم إلنا اعتذروا ما اجو" (لم يحضروا).

    انظر أيضا:

    غندلمان: لم نهدم أي مركز فلسطيني لتشخيص كورونا… إسرائيل قمة الإنسانية
    خبير عسكري: إسرائيل ربما استخدمت مادة سامة في هجوم على حمص السورية
    بعد إعلان خطة "الحرس الذهبي"... وضع كل القادمين إلى إسرائيل في "الحجر الصحي"
    وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته مصابان بفيروس كورونا
    فلسطين: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا لعمال عائدين من إسرائيل
    الكلمات الدلالية:
    القدس, فلسطين, الدفن, الموت, فيروس كورونا, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا ورئيس الوزراء إيغور ماتوفيتش يرتديان أقنعة واقية وقفازات طبية، يتصافحان أثناء حضورهما لمراسم تنصيب الحكومة في القصر الرئاسي في براتيسلافا، سلوفاكيا 21 مارس 2020.
    الجميع سواسية أمام كورونا
    ترامب يعترف بإخفاء الحقيقة حول كورونا
    ترامب يعترف بإخفاء الحقيقة حول كورونا
    العقوبات التي فرضتها الدول على مخالفي قواعد الحجر الصحي وحظر التجوال
    عقوبات فرضتها الدول على مخالفي قواعد الحجر الصحي وحظر التجوال
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك