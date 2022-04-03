تغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

كشف رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، صباح اليوم الأحد، أن كييف باتت أكثر واقعية بشأن القضايا المتعلقة بوضع أوكرانيا المحايد وخالية من السلاح النووي وهناك تواصل مستمر للوصول إلى اتفاق مشترك.

وعلق ميدينسكي على تصريحات رئيس الوفد الأوكراني إلى المفاوضات، دافيد أراخاميا، الذي قال "روسيا تتوافق مع الموقف الأوكراني باستثناء شبه جزيرة القرم".

ورد ميدينسكي على ذلك: "أعترض، في الواقع القضايا المتفق عليها هي الوضع المحايد وغير المنحاز وغير النووي لأوكرانيا، بالإضافة إلى رفض نشر قوات وقواعد أجنبية على أراضيها ومنع استخدام أي أسلحة هجومية".

وتابع قائلا: " نفهم أراخاميا يخاطب جمهوره وإذا أطلق هذا الموقف الأوكراني، فنحن لا نشعر بالأسف وأكرر مرارًا وتكرارًا موقف روسيا من شبه جزيرة القرم ودونباس لم يتغير.