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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ39-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060787055.html
تغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
العملية العسكرية لحماية دونباس
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قوات دونيتسك الشعبية تنتشر في شوارع مدينة ماريوبول، أوكرانيا 31 مارس 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

05:52 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 06:45 GMT 03.04.2022)
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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07:18 GMT 03.04.2022
Вертолёт Ка-52/ Kamov-52 helicopter - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
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07:08 GMT 03.04.2022
ترسل شركة "غازبروم" الروسية الغاز من أجل النقل عبر أوكرانيا بشكل منتظم، وفقًا لطلبات المستهلكين 108.4 مليون متر مكعب في 3 أبريل/نيسان.
06:58 GMT 03.04.2022
تشكيل لجنة شعبية للتضامن مع روسيا في الأردن
06:45 GMT 03.04.2022
ميدينسكي يعلق على تصريحات رئيس الوفد الأوكراني بشأن موقف روسيا الثابت
كشف رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، صباح اليوم الأحد، أن كييف باتت أكثر واقعية بشأن القضايا المتعلقة بوضع أوكرانيا المحايد وخالية من السلاح النووي وهناك تواصل مستمر للوصول إلى اتفاق مشترك.
وعلق ميدينسكي على تصريحات رئيس الوفد الأوكراني إلى المفاوضات، دافيد أراخاميا، الذي قال "روسيا تتوافق مع الموقف الأوكراني باستثناء شبه جزيرة القرم".
ورد ميدينسكي على ذلك: "أعترض، في الواقع القضايا المتفق عليها هي الوضع المحايد وغير المنحاز وغير النووي لأوكرانيا، بالإضافة إلى رفض نشر قوات وقواعد أجنبية على أراضيها ومنع استخدام أي أسلحة هجومية".
وتابع قائلا: " نفهم أراخاميا يخاطب جمهوره وإذا أطلق هذا الموقف الأوكراني، فنحن لا نشعر بالأسف وأكرر مرارًا وتكرارًا موقف روسيا من شبه جزيرة القرم ودونباس لم يتغير.
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