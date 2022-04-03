تغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
07:18 GMT 03.04.2022
07:08 GMT 03.04.2022
ترسل شركة "غازبروم" الروسية الغاز من أجل النقل عبر أوكرانيا بشكل منتظم، وفقًا لطلبات المستهلكين 108.4 مليون متر مكعب في 3 أبريل/نيسان.
06:58 GMT 03.04.2022
06:45 GMT 03.04.2022
كشف رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، صباح اليوم الأحد، أن كييف باتت أكثر واقعية بشأن القضايا المتعلقة بوضع أوكرانيا المحايد وخالية من السلاح النووي وهناك تواصل مستمر للوصول إلى اتفاق مشترك.
وعلق ميدينسكي على تصريحات رئيس الوفد الأوكراني إلى المفاوضات، دافيد أراخاميا، الذي قال "روسيا تتوافق مع الموقف الأوكراني باستثناء شبه جزيرة القرم".
وعلق ميدينسكي على تصريحات رئيس الوفد الأوكراني إلى المفاوضات، دافيد أراخاميا، الذي قال "روسيا تتوافق مع الموقف الأوكراني باستثناء شبه جزيرة القرم".
ورد ميدينسكي على ذلك: "أعترض، في الواقع القضايا المتفق عليها هي الوضع المحايد وغير المنحاز وغير النووي لأوكرانيا، بالإضافة إلى رفض نشر قوات وقواعد أجنبية على أراضيها ومنع استخدام أي أسلحة هجومية".
وتابع قائلا: " نفهم أراخاميا يخاطب جمهوره وإذا أطلق هذا الموقف الأوكراني، فنحن لا نشعر بالأسف وأكرر مرارًا وتكرارًا موقف روسيا من شبه جزيرة القرم ودونباس لم يتغير.