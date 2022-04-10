https://arabic.sputniknews.com/20220410/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ46-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1061027005.html
تغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T05:40+0000
2022-04-10T05:40+0000
2022-04-10T05:40+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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تغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس تابعنا عبر يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاً القديم أولاً
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي"الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف يمر في مرحلة تحول جذري وتاريخي للمرة الأولى منذ نشأته.
وجاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية قال فيها إن "هناك حوالي 40 ألف جندي من الناتو على الجانب الشرقي، أي أكثر بعشر مرات مما كان عليه قبل بضعة أشهر".