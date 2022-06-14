https://arabic.sputniknews.com/20220614/البيت-الأبيض-يعلن-التخطيط-لزيارة-بايدن-إلى-السعودية-وإسرائيل-تطالب-رعاياها-بمغادرة-إسطنبول--1063586396.html

البيت الأبيض يعلن التخطيط لزيارة بايدن إلى السعودية... وإسرائيل تطالب رعاياها بمغادرة إسطنبول

البيت الأبيض يعلن التخطيط لزيارة بايدن إلى السعودية... وإسرائيل تطالب رعاياها بمغادرة إسطنبول

كشف البيت الأبيض عن تحضيرات مستمرة لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية ودولٍ أخرى بالمنطقة، التي أعلن عن موعدها اليوم الثلاثاء. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T14:11+0000

2022-06-14T14:11+0000

2022-06-14T14:11+0000

راديو

عالم سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063585632_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_0e46ce405de7d00118ec83711a3e3f65.png

البيت الأبيض يعلن التخطيط لزيارة بايدن إلى السعودية قريبا.. وإسرائيل تطالب رعاياها بمغادرة إسطنبول البيت الأبيض يعلن التخطيط لزيارة بايدن إلى السعودية قريبا.. وإسرائيل تطالب رعاياها بمغادرة إسطنبول

البيت الأبيض يقول إنه يخطط لزيارة بايدن للسعودية ودول في المنطقة أكد البيت الأبيض أن زيارة الرئيس الأمريكي ستركز على سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع السعودية ودول المنطقة، مشيرا إلى أنه من الخطأ الاعتقاد بأن زيارة بايدن للسعودية ستبحث الطاقة فقط، وإنما هناك قضايا مهمة أخرى سيتم بحثها.تأتي هذه الزيارة وسط خلافات كبيرة بين إدارة بايدن والسعودية حول ملف الطاقة والتصريحات المثيرة التي أطلقها بايدن حول جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي واتهام ولي العهد محمد بن سالمان بالتورط في الجريمة والتي نفاها الأمير والمملكة مرارا مما وتر العلاقات بين الجانبين .وأضاف فدعق أن القضايا الخلافية الرئيسية بين الرياض وواشنطن تدور حول الطاقة والنفط فهي تمثل حجر الزاوية خاصة وأن أوبك+ مع روسيا تمثل تأثيرا أقوى على مستوى العالم أجمع والموقف السعودي لا يخص المملكة فقط وإنما يتعلق بما تمثله السعودية في المنطقة من إرث وهوية عربية وإسلامية..إسرائيل تدعو مواطنيها في إسطنبول إلى المغادرة خوفا من استهدافهم من إيرانطالبت السلطات الإسرائيلية، جميع مواطنيها بمغادرة إسطنبول فورًا وعدم السفر إلى تركيا بشكل عام، محذرة من أن حياتهم في "خطر داهم بسبب تهديدات إيرانية".وقال وزير الخارجية يائير لابيد، في تصريح تلفزيوني، إن الحكومة الإسرائيلية تمكنت في الأسابيع القليلة الماضية من منع "حوادث إرهابية" بما في ذلك "خطف وقتل مواطنين إسرائيليين".وتعد تركيا إحدى الوجهات السياحية الشهيرة للمواطنين الإسرائيليين. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد الماضي، أن خطة إيرانية لخطف سائحين إسرائيليين في تركيا أُحبطت الشهر الماضي، مع تحرك السلطات التركية بناء على معلومات استخباراتية إسرائيلية لإفشال هذه الخطط.في حديثه لعالم سبوتنيك قال مصطفى حامد أوغلو المحلل السياسي التركي إنه سبق وأن قرأنا وسمعنا أخبارا عن كشف مجموعات إرهابية لها ارتباط مع إيران كانت تخطط لعمليات منها اختطاف بعض المواطنين الإسرائيليين في تركيا وربما هذا التنبيه والتحضير يأتي بناء على المعلومات المتبادلة بين المخابرات الإسرائيلية والتركية..وأضاف أوغلو أن الأمر مزعج فأي محاولة إيرانية للنيل من مواطنين - بغض النظر عن جنسيتهم - في الأراضي التركية يعد اعتداء على السيادة التركية ومحاولة إيقاع تركيا في مشاكل مع تلك الدول كما يسبب ضررا لتركيا فيما يتعلق بالسياحة والثقة في الأمن داخل تركيا..رئيسة المفوضية الأوروبية تبحث عن مصادر للطاقة في إسرائيل ومصرتسعى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من خلال زيارتها الى إسرائيل ثم مصر الى البحث عن مصادر جديدة للطاقة لأوروبا حيث تجري مباحثات حول الطاقة في وقت يسعى فيه الاتحاد الاوروبي إلى إيجاد مصادر جديدة لإمدادات الطاقة والحد من الاعتماد على روسيا.وأشارت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلهرار ومسؤولون آخرون إلى إمكانية قيام الدولة العبرية بتلبية طلب الاتحاد الأوروبي ونقل الغاز من حقلها البحري الذي تقدر احتياطاته بنحو ألف مليار متر مكعب.وفي السياق نفسه تقوم كادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي بزيارة إلى مصر ، وتعقد المفوضة الأوروبية خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسئولين لبحث تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.وأضاف أبوالهول أن مصر بشكل خاص علاقاتها جيدة جدا مع روسيا وبالتالي مصر لن تكون أبدا أداة من الأدوات الغربية في ضرب روسيا أو المساعدة في وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا وجعل المصري بديلا له، أي أنه لا الغاز المصري ولا الغاز الإسرائيلي يمكنه أن يحل محل الغاز الروسي.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, عالم سبوتنيك, аудио