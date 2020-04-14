تسجيل
18:09 GMT14 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث

    "سيموت الجياع"... الآلاف من العمال الهنود يتظاهرون ضد أكبر إغلاق في العالم

    © REUTERS / FRANCIS MASCARENHAS
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104516/90/1045169032_0:246:3067:1972_1200x675_80_0_0_6e6c84925f1a8a5636a20670dced8c19.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202004141045169069-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/

    احتشد الآلاف من العمال المهاجرين الهنود بمحطة قطار مومباي، اليوم الخميس، في محاولة لجعل الحكومة تعيد تشغيل خطوط السكك الحديدية للسماح لهم بالعودة إلى منازلهم، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

    مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل خلال حديثها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة مجموعة السبع الكبار في كيبيك، كندا 9 يونيو/ حزيران 2018
    © AP Photo / Jesco Denzel/German Federal Government
    "السبع الكبار" تدعم قرار وقف ديون الدول الفقيرة في هذه الحالة
    مدد رئيس الوزراء ناريندرا مودي تأمين الفيروس التاجي حتى 3 مايو/أيار، يوم الثلاثاء. لم يتمكن العديد من العمال الذين جاؤوا إلى المدن الهندية الكبرى لكسب عيشهم من العودة إلى قراهم النائية، بينما لجأ البعض إلى السفر مسافات طويلة سيرًا على الأقدام.

    وتجمع الآلاف في محطة باندرا للمطالبة برفع قيود السفر، بحسب قناة NDTV. وقال البعض إنهم لا يستطيعون شراء الطعام والضروريات الأخرى. وبحسب ما ورد اتهمت الشرطة الحشد الهائل لتفريقه.

    وحسب "رويترز"، قالت مصادر ووثائق متعددة إن البنوك المملوكة للدولة في الهند منعت الموظفين من نشر صور أو مقاطع فيديو أو رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قضايا مثل الاكتظاظ في فروع البنوك خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

    وشهدت البنوك زيادة في حركة المرور بعد أن حدد رئيس الوزراء ناريندرا مودي حزمة من الإجراءات المضادة للأزمة بما في ذلك المدفوعات النقدية المباشرة لملايين الهنود الأكثر فقراً، الذين كانوا يصطفون في الفروع للحصول على الأموال.

    وقد اشتكى بعض موظفي الفرع على وسائل التواصل الاجتماعي من صعوبة فرض التباعد الاجتماعي في مثل هذه الظروف، وتلقوا توبيخا من أرباب العمل وحتى من الشرطة.

    وقال "ستيت بنك أوف إنديا"، أكبر بنك في البلاد، في إشعار أرسل لموظفيه أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية لانتهاك مدونة قواعد السلوك إذا تحدثوا على وسائل التواصل الاجتماعي حول عمل فروعه.

    وقالت الرسالة "عند التدقيق في هذه المنشورات، لوحظ أن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي هؤلاء هم موظفينا"، مضيفة أن بعض المنشورات قد أدلت بتعليقات مهينة حول البنك وإدارته وسياساته.

    وقالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن مذكرة مماثلة تحذر الموظفين من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي صدرت أيضا من بنوك أخرى مملوكة للدولة بما في ذلك بنك "البنجاب الوطني".

    وردا على سؤال حول المذكرات، قال متحدث باسم وزارة المالية إن إدارة الخدمات المالية، التي تشرف على البنوك المملوكة للدولة، لم تصدر أي أوامر حظر و"تبحث دائما عن ردود فعل صادقة لتحسين خدمات العملاء".

    ويقول مصرفيون إنهم يتعرضون الآن أيضًا للمضايقات من قبل الشرطة لفشلهم في ضمان التباعد الاجتماعي المطلوب للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

    وقال أحد مسؤولي البنك الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب القيود التي فرضها البنك المملوك للدولة حيث يعمل "بدلا من مساعدتنا تهدد الشرطة باعتقالنا".

    وأثار اتحاد بنوك عموم الهند، وهو اتحاد لموظفي البنوك، الأمر مع السلطات الفيدرالية والولائية، مطالباً إياهم بعدم معاقبة موظفي البنك.

    وقال موظف بنك آخر طلب عدم نشر اسمه "حتى الآن، لا نحصل على مساعدة لإدارة الحشود، ولا يُسمح لنا بالتعبير عن الشكاوى... حول الثغرات الخطيرة وإخفاقات التباعد الاجتماعي في البنوك".

    وقال المتحدث باسم وزارة المالية إن الحكومة أمرت سلطات الدولة "بتقديم كل المساعدة الممكنة للمصرفيين في تنفيذ التباعد الاجتماعي".

    وقالت نقابات البنوك إنها طلبت أيضا معدات واقية لمسؤولي الفروع لكن هذا لم يتم توفيره بعد حيث إن الهند لا تزال تكافح من أجل تلبية متطلبات السلامة للعاملين الصحيين.

    ومددت الهند حظرها على 1.3 مليار شخص حتى 3 مايو/ أيار على الأقل لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وأبلغت الهند حتى الآن عن أكثر من 10000 حالة إصابة بمرض COVID-19 الناجم عن الفيروس، بما في ذلك 358 حالة وفاة.

    وحسب (أف ب) قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء إن إقفال الفيروس التاجي في الهند على مستوى البلاد، وهو الأكبر في العالم الذي يغطي 1.3 مليار شخص، سيمتد حتى 3 مايو/ أيار.

    وتأتي هذه الخطوة على الرغم من شكاوى الملايين من الفقراء، وهم من الطبقة الدنيا الشاسعة الذين تركوا بشكل شبه كامل دون دعم مع اختفاء الوظائف ونقص الدخل.

    وقال مودي: "من الزاوية الاقتصادية، دفعنا ثمنا باهظا". "لكن حياة شعب الهند أكثر قيمة بكثير." "من تجارب الأيام القليلة الماضية، من الواضح أن الطريق الذي اخترناه صحيح".

    وكان من المقرر أن ينتهي إغلاق الهند منذ ثلاثة أسابيع، الساري منذ 25 مارس/ آذار، في منتصف ليلة الثلاثاء.

    وقال مودي إنه ستكون هناك "استرخاء محدود" اعتبارًا من 20 أبريل/ نيسان للمناطق التي لا توجد فيها حالات، وسيتم إصدار إرشادات جديدة للصناعة والزراعة يوم الأربعاء".

    ويأتي هذا الإعلان مع احتدام الجدل حول العالم حول كيفية رفع القيود حتى يمكن تخفيف المذبحة الاقتصادية للوباء دون ارتفاع جديد في الإصابات.

    تشير الأرقام الرسمية إلى أن دول جنوب آسيا لم تلحق بها أي أذى نسبي حتى الآن من هذا الوباء ، مع حوالي 10800 حالة وفاة و 353 حالة وفاة في الهند.

    يقول بعض الخبراء أنه لم تجر اختبارات كافية وأن العدد الحقيقي للعدوى أعلى بكثير.

    ومع وجود بعض المدن الأكثر ازدحامًا على كوكب الأرض، هناك مخاوف من أن الأرقام قد تقلع وتطغى على نظام الرعاية الصحية المهتز، حسب ما تقول وكالة الصحافة الفرنسية.

    وأعلنت العديد من الولايات بما في ذلك ولاية ماهاراشترا –التي تضم مومباي مع أكبر عدد من الحالات- وتاميل نادو وأوديشا بالفعل تمديدات الإغلاق.

    وأشادت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء بقرار الهند تمديد فترة الإغلاق قائلة "إنها ستقطع شوطاً طويلاً في وقف انتشار الفيروس".

    وكان الإغلاق، مع قيود صارمة على النشاط، مدمرا للاقتصاد - وخاصة للفقراء في الهند.

    وفقد الملايين من العمال بأجر يومي وظائفهم فجأة، مما أجبر مئات الآلاف على السفر لمئات الكيلومترات للعودة إلى قراهم الأصلية، وغالبًا سيرًا على الأقدام، ومات بعضهم في الطريق.

    وأظهر مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المهاجرين يتهمهم المسؤولون المحليون باستخدام مواد كيميائية.

    وقد تقطعت السبل بآخرين في مدن ضيقة وغير صحية حيث يمكن أن ينتشر الفيروس بسرعة. وقدمت نيودلهي وحدها مئات الآلاف من الوجبات المجانية.

    واشتكى المزارعون من نقص العمال في حصاد المحاصيل في حين أعاقت آلاف الشاحنات التي لا يسمح لها بالتحرك بسبب الإغلاق، نقل الغذاء.

    وقال مودي في خطابه الذي استمر 24 دقيقة "لقد حاولنا أن نضع في اعتبارنا مصالح الفقراء والعاملين بأجر يومي أثناء وضع هذه الإرشادات الجديد. تعمل الحكومات المركزية وحكومات الولايات معًا لضمان ألا يواجه المزارعون أي مشاكل."

    ووصف حاكم البنك الاحتياطي الهندي، شاكتيكانتا داس، الفيروس التاجي بأنه "قاتل غير مرئي" يمكن أن يلحق الخراب بالاقتصاد.

    وحذرت مجموعة من أصحاب المطاعم، وهو قطاع يعمل به الملايين من الناس في جميع أنحاء البلاد ، يوم الاثنين من أنه قد تكون هناك "اضطرابات اجتماعية" إذا لم تحصل على إعانة مالية.

    وبحسب ما ورد حثت وزارة التجارة الحكومة على التفكير في فتح المزيد من الأنشطة "بضمانات معقولة" حتى لو تم تمديد فترة الإغلاق.

    وفي شوارع دلهي المهجورة، قال مانوج، رجل الأعمال، إن الإغلاق الممتد سيزيد من تدمير الاقتصاد.

    وصرح لوكالة فرانس برس أن "الناس سيخسرون وظائفهم، وستغلق الأعمال، وسترتفع البطالة وسيموت الجياع".

    حتى قبل حدوث الوباء، كان الاقتصاد الهندي متعثراً، حيث كانت أعلى نسبة بطالة لعقود.

    وتباطأ النمو إلى نحو 5.0 في المئة قبل تفشي الوباء، ويقول بعض المحللين إنه قد ينخفض ​​إلى 1.5-2.0 في المئة هذا العام، وهو أقل بكثير من المستوى المطلوب لتوفير فرص عمل للملايين الذين يدخلون سوق العمل كل شهر.

    انظر أيضا:

    السعوديون يتجهون إلى لعبة هندية تقليدية لكسر ملل "كورونا"
    بسبب فيروس "كورونا"... الهند تتخذ قرارا لم تعرفه البلاد منذ 167 عاما
    الهند تحظر تصدير دواء يقول ترامب إنه "سيغير المواجهة" مع فيروس كورونا
    بعد ضرب مواطنيها المخالفين... الشرطة الهندية تعاقب السياح... فيديو
    الهند تعلن مقتل مسلحين وعدد من جنودها خلال اشتباكات في جامو وكشمير
    الهند تمدد أكبر إغلاق عام في العالم بسبب فيروس "كورونا"
    الكلمات الدلالية:
    عمال, إغلاق, إغلاق الطرق, إغلاق حكومي, فيروس كورونا, الهند
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    علماء آثار مصريون يرتدون الكمامات الحماية من عدوى كورونا، خلال ترميم التابوت الذهبي للفرعون توت عنخ آمون (الذي حكم بين 1342 إلى 1325 ق.م.) في معمل الترميم بالمتحف المصري الكبير، الذي شيد حديثا في الجيزة بضواحي القاهرة ، 13 أبريل 2020.
    رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون في "عهد كورونا"
    احتلال الأراضي باسم كورونا
    بينما لا أحد يرى
    أوبك + تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    أوبك+" تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك