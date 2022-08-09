قال نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسوت، كيريل ستريموسوف، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن منطقة خيرسون مستعدة لصد أي محاولات هجوم للجيش الأوكراني.

وقال ستريموسوف: "إن منطقة خيرسون مستعدة لصد محاولات هجوم المسلحين الأوكرانيين إذا تم إعطاء مثل هذا الأمر الإجرامي لهم من قبل نظام زيلينسكي، المستعد لشن حرب حتى آخر أوكراني لتدمير البلاد".

ووفقا له، لا يمكن أن يكون هناك اختراق للجيش الأوكراني. وشدد ستريموسوف على أن "حماية موثوقة لحدود المنطقة توفرها وزارة الدفاع الروسية".

صرح ممثلو سلطات كييف مرارا وتكرارا عن تعزيز المعدات العسكرية وإعداد نقطة انطلاق لـ"هجوم مضاد" على الأراضي المحررة.