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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
04:19 GMT 09.08.2022
قال نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسوت، كيريل ستريموسوف، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن منطقة خيرسون مستعدة لصد أي محاولات هجوم للجيش الأوكراني.
وقال ستريموسوف: "إن منطقة خيرسون مستعدة لصد محاولات هجوم المسلحين الأوكرانيين إذا تم إعطاء مثل هذا الأمر الإجرامي لهم من قبل نظام زيلينسكي، المستعد لشن حرب حتى آخر أوكراني لتدمير البلاد".
ووفقا له، لا يمكن أن يكون هناك اختراق للجيش الأوكراني. وشدد ستريموسوف على أن "حماية موثوقة لحدود المنطقة توفرها وزارة الدفاع الروسية".
صرح ممثلو سلطات كييف مرارا وتكرارا عن تعزيز المعدات العسكرية وإعداد نقطة انطلاق لـ"هجوم مضاد" على الأراضي المحررة.
04:18 GMT 09.08.2022