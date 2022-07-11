تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:27 GMT 11.07.2022
05:26 GMT 11.07.2022
قراصنة "راهديت": الاستخبارات الأوكرانية تتعاون مع مجرمين لبيع الأسلحة في "السوق السوداء"
أعلنت مجموعة القراصنة الروسية "راهديت"، اليوم الإثنين، أن الاستخبارات الأوكرانية تعمل مع المجرمين والمهربين لإعادة بيع الأسلحة الغربية في "السوق السوداء".
وقال عضو في المجوعة لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعلم على وجه اليقين أن الاستخبارات الأوكرانية تعمل أيضا مع الجماعات الإجرامية والمهربين. ولا يمكننا الجزم إلى أين تذهب الأموال فيما بعد من بيع الأسلحة إلى أوروبا، ربما يتلقون بطريقة ما تمويلا إضافيا لأنفسهم بهذه الطريقة، ولكن بصراحة، لدينا شك قوي في أن هذه الأموال يتم توفيرها ببساطة إلى ما بعد سن التقاعد".
وقال عضو في المجوعة لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعلم على وجه اليقين أن الاستخبارات الأوكرانية تعمل أيضا مع الجماعات الإجرامية والمهربين. ولا يمكننا الجزم إلى أين تذهب الأموال فيما بعد من بيع الأسلحة إلى أوروبا، ربما يتلقون بطريقة ما تمويلا إضافيا لأنفسهم بهذه الطريقة، ولكن بصراحة، لدينا شك قوي في أن هذه الأموال يتم توفيرها ببساطة إلى ما بعد سن التقاعد".
05:25 GMT 11.07.2022
هاكر: خسائر الجيش الأوكراني تبلغ ما لا يقل عن 50-70 ألف قتيل
أفاد عضو مجموعة هاكرز روسية "راه ديت"، بأن خسائر الجيش الأوكراني تبلغ ما لا يقل عن 50-70 ألف قتيل.
وقال الهاكر، الذي فضّل عدم الكشف عن شخصيته، لوكالة سبوتنيك: "خسائر الجيش الأوكراني بالفعل كثيرة جداً، أكثر بكثير من ما يعلنه مكتب الرئيس والساسة الأوكرانيون... هناك ما لا يقل عن 50-70 ألف من الخسائر بالفعل".
وقال الهاكر، الذي فضّل عدم الكشف عن شخصيته، لوكالة سبوتنيك: "خسائر الجيش الأوكراني بالفعل كثيرة جداً، أكثر بكثير من ما يعلنه مكتب الرئيس والساسة الأوكرانيون... هناك ما لا يقل عن 50-70 ألف من الخسائر بالفعل".