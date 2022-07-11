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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1064937598.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T05:25+0000
2022-07-11T05:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
دمرت ضربات القوات المسلحة الأوكرانية عمدا البنية التحتية لمدن دونباس. يقوم هؤلاء الأطفال من ديبالتسيفو بتخزين الحطب للتدفئة وطهي الطعام على النار في الفناء القريب من الملاجئ. 4 مارس/ آذار 2015 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

05:25 GMT 11.07.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:27 GMT 11.07.2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
روما قد ترسل إلى أوكرانيا مركبات خرجت من الخدمة منذ 15 عاما
05:27 GMT
05:26 GMT 11.07.2022
قراصنة "راهديت": الاستخبارات الأوكرانية تتعاون مع مجرمين لبيع الأسلحة في "السوق السوداء"
أعلنت مجموعة القراصنة الروسية "راهديت"، اليوم الإثنين، أن الاستخبارات الأوكرانية تعمل مع المجرمين والمهربين لإعادة بيع الأسلحة الغربية في "السوق السوداء".

وقال عضو في المجوعة لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعلم على وجه اليقين أن الاستخبارات الأوكرانية تعمل أيضا مع الجماعات الإجرامية والمهربين. ولا يمكننا الجزم إلى أين تذهب الأموال فيما بعد من بيع الأسلحة إلى أوروبا، ربما يتلقون بطريقة ما تمويلا إضافيا لأنفسهم بهذه الطريقة، ولكن بصراحة، لدينا شك قوي في أن هذه الأموال يتم توفيرها ببساطة إلى ما بعد سن التقاعد".
05:25 GMT 11.07.2022
هاكر: خسائر الجيش الأوكراني تبلغ ما لا يقل عن 50-70 ألف قتيل
أفاد عضو مجموعة هاكرز روسية "راه ديت"، بأن خسائر الجيش الأوكراني تبلغ ما لا يقل عن 50-70 ألف قتيل.

وقال الهاكر، الذي فضّل عدم الكشف عن شخصيته، لوكالة سبوتنيك: "خسائر الجيش الأوكراني بالفعل كثيرة جداً، أكثر بكثير من ما يعلنه مكتب الرئيس والساسة الأوكرانيون... هناك ما لا يقل عن 50-70 ألف من الخسائر بالفعل".
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