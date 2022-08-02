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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220802/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1065877637.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T06:11+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
عمل الصحفيين في تغطية الأحداث في مدينة شياستيه، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:11 GMT 02.08.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:14 GMT 02.08.2022
يبرد الناس خلال درجات حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية على بحيرة زيورخ في زيورخ، سويسرا، 18 يوليو 2022 خلال موجة حر عبر أوروبا. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
مجلة أمريكية تكشف عن السيناريو الأسوأ لأوروبا في الشتاء
05:47 GMT
06:13 GMT 02.08.2022
مبنى جهاز الأمن الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكشف عن انشقاق في جهاز الأمن الأوكراني
05:37 GMT
06:11 GMT 02.08.2022
مصدر لـ"سبوتنيك": سفينة الحبوب ستخضع للتفتيش في ميناء إسطنبول
أعلن مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن عملية تفتيش سفينة الحبوب المتجهة إلى لبنان والتي غادرت ميناء أوديسا، ستُجرى غداً الأربعاء في إسطنبول.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "اليوم خلال النهار ستصل السفينة إلى إسطنبول، ومن المتوقع أن تتم عملية التفتيش غداً الأربعاء بمشاركة جميع الأطراف الممثلة في مركز التنسيق بإسطنبول".
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