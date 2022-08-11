تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:29 GMT 11.08.2022
05:52 GMT 11.08.2022
وصف تقرير إعلامي أن النرويج ستقضي على ألمانيا وأوروبا المحرومتين من إمدادات الغاز الروسي.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "الفاينانشيال تايمز" فإن النرويج تعاني من أزمة طاقة ستقضي على أوروبا وألمانيا.
05:28 GMT 11.08.2022
05:23 GMT 11.08.2022
كشف رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية متى سيتم إعلان موعد الاستفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا.
وتواصل قوات جمهورية دونيتسك الآن جهود إكمال تحرير أراضي الجمهورية من قوات النظام الأوكراني، مستعينة بقوات جمهورية لوغانسك الشعبية ووحدات المدفعية من القوات المسلحة الروسية. وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أكد للصحفيين "أننا نركز الآن على تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية تحريرا كاملا". وأضاف متطرقا إلى موضوع انضمام الجمهورية إلى روسيا:
سوف نعرف موعدا لإجراء الاستفتاء (على انضمام جمهورية دونيتسك إلى روسيا) بمجرد ان يتم تحريرها.
05:22 GMT 11.08.2022
أعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أنه تم السيطرة على تسرب مادة الأمونيا بعد قصف القوات الأوكرانية مصنع للجعة كالينينسكي.