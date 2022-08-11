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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220811/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066277781.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T05:24+0000
2022-08-11T06:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جندي روسي - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:24 GMT 11.08.2022 (تم التحديث: 06:12 GMT 11.08.2022)
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
06:29 GMT 11.08.2022
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
"بلومبرغ": بوتين يكسب الحرب في سوق الطاقة
06:20 GMT
05:52 GMT 11.08.2022
تقرير يكشف عن دولة "ستقضي" على أوروبا التي فقدت الغاز الروسي
وصف تقرير إعلامي أن النرويج ستقضي على ألمانيا وأوروبا المحرومتين من إمدادات الغاز الروسي.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "الفاينانشيال تايمز" فإن النرويج تعاني من أزمة طاقة ستقضي على أوروبا وألمانيا.
05:28 GMT 11.08.2022
جندي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
عملية تحرير دونباس... تغيير التكتيك
05:27 GMT
05:23 GMT 11.08.2022
جمهورية دونيتسك تنتظر إعلان موعد الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا
كشف رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية متى سيتم إعلان موعد الاستفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا.
وتواصل قوات جمهورية دونيتسك الآن جهود إكمال تحرير أراضي الجمهورية من قوات النظام الأوكراني، مستعينة بقوات جمهورية لوغانسك الشعبية ووحدات المدفعية من القوات المسلحة الروسية. وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أكد للصحفيين "أننا نركز الآن على تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية تحريرا كاملا". وأضاف متطرقا إلى موضوع انضمام الجمهورية إلى روسيا:
سوف نعرف موعدا لإجراء الاستفتاء (على انضمام جمهورية دونيتسك إلى روسيا) بمجرد ان يتم تحريرها.
05:22 GMT 11.08.2022
السيطرة على تسرب مادة "الأمونيا" بعد قصف مصنع لـ"الجعة" في دونيتسك
أعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أنه تم السيطرة على تسرب مادة الأمونيا بعد قصف القوات الأوكرانية مصنع للجعة كالينينسكي.
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