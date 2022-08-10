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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066235170.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T05:26+0000
2022-08-10T05:26+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تحرير مدينة روبيجنويه بمنطقة دونباس من القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:26 GMT 10.08.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:26 GMT 10.08.2022
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
الخارجية الروسية: أمانة الأمم المتحدة تتصرف بشكل غير مسؤول بعرقلتها مهمة "الدولية للطاقة الذرية"
06:03 GMT
05:25 GMT 10.08.2022
السفير لدى الولايات المتحدة: روسيا تنفي بشدة مزاعم الولايات المتحدة بشأن زراعة الألغام في أوكرانيا
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن واشنطن تلقي باللوم على روسيا في زراعة ألغام على أراضي أوكرانيا، وتنفي روسيا بشدة هذه الاتهامات.
05:23 GMT 10.08.2022
روسيا تطلب جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي بسبب قصف محطة نووية في زابوروجيه
أفاد مصدر في الممثلية الروسية لدى الأمم المتحدة، بأن روسيا طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب قصف كييف لمحطة نووية في زابوروجيه.

وقال المصدر للصحفيين: "طلبت روسيا عقد جلسة مجلس الأمن الدولي في 11 آب\أغسطس بسبب قصف أوكرانيا لمحطة نووية في زابوروجيه في الأيام الأخيرة، وعواقبها الكارثية الممكنة".
05:22 GMT 10.08.2022
دبلوماسي أمريكي يشكو وجود "أصدقاء" بوتين في الناتو
أشار سفير أمريكي سابق لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى وجود مَن يعتبرهم أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحلف.
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