تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:26 GMT 10.08.2022
05:25 GMT 10.08.2022
السفير لدى الولايات المتحدة: روسيا تنفي بشدة مزاعم الولايات المتحدة بشأن زراعة الألغام في أوكرانيا
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن واشنطن تلقي باللوم على روسيا في زراعة ألغام على أراضي أوكرانيا، وتنفي روسيا بشدة هذه الاتهامات.
05:23 GMT 10.08.2022
روسيا تطلب جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي بسبب قصف محطة نووية في زابوروجيه
أفاد مصدر في الممثلية الروسية لدى الأمم المتحدة، بأن روسيا طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب قصف كييف لمحطة نووية في زابوروجيه.
وقال المصدر للصحفيين: "طلبت روسيا عقد جلسة مجلس الأمن الدولي في 11 آب\أغسطس بسبب قصف أوكرانيا لمحطة نووية في زابوروجيه في الأيام الأخيرة، وعواقبها الكارثية الممكنة".
وقال المصدر للصحفيين: "طلبت روسيا عقد جلسة مجلس الأمن الدولي في 11 آب\أغسطس بسبب قصف أوكرانيا لمحطة نووية في زابوروجيه في الأيام الأخيرة، وعواقبها الكارثية الممكنة".
05:22 GMT 10.08.2022
أشار سفير أمريكي سابق لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى وجود مَن يعتبرهم أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحلف.