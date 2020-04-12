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11:15 GMT12 أبريل/ نيسان 2020
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    جنود في الجيش الأمريكي يشاركون في تدريب عسكري

    كورونا وجيوش العالم... معارك غريبة مع العدو الغامض

    © REUTERS / BRYAN WOOLSTON
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    أجبرت جائحة فيروس كورونا الجيوش والميليشيات على التكيف مع عدو غير مرئي، حتى مع احتدام الصراعات التقليدية، واضطرت الجيوش إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين القوات للمساعدة في احتواء تفشي المرض وتأجيل المناورات.

    جندي تابع لقوات المارينيز - الجيش الأمريكي
    © AFP 2020 /
    قائد الجيش الأمريكي: لا تظنوا أن كورونا أضعف قدراتنا فنحن جاهزون لأي تهديد
    وأعلنت السعودية، يوم الخميس، وقفا مؤقتا للقتال في اليمن بسبب الوباء بينما تتصاعد الصراعات في ليبيا وأفغانستان على الرغم من نداءات الأمم المتحدة بوقف عالمي لإطلاق النار، لأن تفشي المرض في الدول الفقيرة أو المتضررة من الحرب سيكون مدمرا بشكل خاص.

    وفيما يلي نظرة على كيفية تأثير التفشي على بعض الجيوش والنزاعات، كما جاء في تقرير لـ"أسوشيتد برس":

    الحدود الدفاعية

    قبل الوباء، كان الجيش الإسرائيلي يراقب حزب الله في لبنان، وشن غارات جوية عرضية ضد الوجود العسكري الإيراني في سوريا، وانتقم من إطلاق الصواريخ المتفرقة من قطاع غزة.

    أما الآن فيتم حشد القوات لمساعدة الشرطة في فرض الحجر الصحي، ومساعدة كبار السن أو توفير رعاية للعاملين الصحيين.

    ولمنع العدوى، ألغى الجيش بعض إجازات نهاية الأسبوع وعزل مجموعات معينة من الجنود.

    كما تم إلغاء أو تأجيل معظم التدريبات، على الرغم من أن القوات الجوية أجرت تدريبات مع القوات الأمريكية (مع عزل كل طيار في طائرته المقاتلة الخاصة).

    وكان على قائد الجيش أن يقوم بالحجر الذاتي بعد اتصاله بحامل فيروس، على الرغم من أنه كان سلبيًا في النهاية.

    الصراعات على حدود إسرائيل مستمرة، ففي أواخر مارس/ آذار، فتحت الدفاعات الجوية السورية النار على الصواريخ التي يُزعم أنها أطلقت من الطائرات الحربية الإسرائيلية.

    وقال الجيش الإسرائيلي إن الدفاع عن الحدود لا يزال على رأس أولوياته.

    وقال الكولونيل غوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش "أعداؤنا ما زالوا عند حدودنا ومدنيونا مازالوا داخل مدى القناصة أو الصواريخ المضادة للدبابات".

    وانتشر الفيروس في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وفي غزة التي تحاصرها إسرائيل منذ سيطرة حماس على السلطة عام 2007.

    الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يشتعل منذ فترة طويلة موجود الآن جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة لاحتواء تفشي المرض.

    ونفذت القوات عمليات هدم للمنازل في الضفة الغربية وقتل جنود فلسطينيين اثنين في اشتباكات وأطلقت نيران صواريخ من غزة.

    لكن الفيروس يفتح أيضًا أبوابًا للتعاون المحدود إذ ساعدت إسرائيل في تقديم مجموعات اختبار وإمدادات أخرى إلى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وتنسق لجنة إسرائيلية فلسطينية حركة العمال الفلسطينيين وقوات الأمن في الضفة الغربية.

    محاربة الفيروس

    مدفوعًا بالقلق من الوباء، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية والذي يقاتل الحوثيين في اليمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار بعد خمس سنوات من الحرب، ورفض الحوثيون العرض باعتباره حيلة، واستمرت الاشتباكات، مما يلقي بظلال من الشك على اتفاقية سلام مستقبلية.

    ودعت الأمم المتحدة إلى إنهاء القتال المتصاعد حتى تتمكن السلطات من مواجهة فيروس كورونا. 

    وأكد اليمن حالته الأولى هذا الأسبوع، بينما كافحت الداعمتان الأجنبيتان إيران والمملكة العربية السعودية للقضاء على تفشي المرض.

    ويمكن أن يكون تفشي المرض في اليمن -حيث دمر الصراع نظام الرعاية الصحية- كارثيًا.

    وجلب الشهر الماضي المزيد من المعاناة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد. إذ تسبب القتال البري في الشمال في 270 حالة وفاة في 10 أيام. وأطلق الحوثيون صواريخ على العاصمة السعودية الرياض، مما أدى إلى ضربات انتقامية على العاصمة اليمنية صنعاء.

    وأسفر هجوم على مدينة تعز، غربي اليمن، عن مقتل ما لا يقل عن ست سجينات وإصابة عشرين من النساء والأطفال.

    حتى الآمال المتواضعة لمحادثات السلام في اليمن غائبة تماما في ليبيا، حيث تجاهلت القوى المتصارعة المناشدات الإنسانية بوقف إطلاق النار، سعياً لاستغلال الفراغ الذي خلفه الوباء.

    وتصعد القوات المتمركزة في الشرق بقيادة خليفة حفتر حصارًا استمر لمدة عام على العاصمة طرابلس، والتي تريد انتزاعها من الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.

    وتحطمت قذائف المدفعية في غرف المعيشة والسيارات والميناء البحري وثلاث مستشفيات خلال الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 مدنيا وإصابة أكثر من 30.

    وأصابت صواريخ غراد أحد مرافق مكافحة فيروس كورونا القليلة في البلاد، مما أدى إلى إصابة شظية في ساق الطبيب أثناء الجراحة و مما اضطر المرضى المصابين بأمراض خطيرة للإخلاء مع سقوط القنابل.

    وقامت الميليشيات المتحالفة مع حكومة طرابلس بتوسيع استخدامها للطائرات دون طيار التركية، في نقطة ما تهاجم طائرة يُزعم أنها تحمل إمدادات طبية ومعدات واقية.

    موازنة التهديدات

    في كوريا الجنوبية، التي تمكنت من إبطاء تفشي المرض، فإن الجيش هو مفتاح الاحتواء. إذ تم نشر أكثر من 450 من الموظفين الطبيين العسكريين و2700 جندي للمساعدة في العلاج في المستشفيات، وفحص المسافرين، وفرض الحجر الصحي، وإنتاج أقنعة الوجه، والمساعدة في تتبع اتصالات حاملي الفيروسات، وفقا لوزارة الدفاع.

    وأجلت كوريا الجنوبية مناوراتها العسكرية السنوية مع الولايات المتحدة وحظرت على معظم المجندين مغادرة قواعدهم.

    وبينما تتعرض البلاد لتهديد مستمر من منافستها كوريا الشمالية المسلحة نووياً، يقول الخبراء إن تخفيض التدريب أمر لا مفر منه. لأنه إذا تفشي بين القوات سيكون مدمرا للاستعداد القتالي.

    ألعاب الحرب

    وبالنسبة للدول الثلاثين الأعضاء في حلف الناتو، والذي لا يخوض أي حروب، يشكل الفيروس تحديًا لتدريباته الروتينية.

    ففي الشهر الماضي، أعلن الجيش الأمريكي أنه خفض عدد القوات المشاركة في المناورات الحربية الضخمة، تدريبات "ديفندر أوروبا-2020"، التي تم التخطيط لها في جميع أنحاء أوروبا خلال الأشهر الستة المقبلة.

    وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف ما زال مستعدا للعمل.

    "كارثة غير مرئية"

    وأمرت الهند شعبها البالغ عددهم 1.3 مليار شخص بالإغلاق، لكن التوترات لا تزال قائمة على حدودها العسكرية مع باكستان. وفي مارس/ آذار، تبادل الجنود إطلاق النار وقذائف الهاون على طول الحدود عشرين مرة على الأقل، وفقا للجيش الهندي.

    وأوقف الجيش التجنيد وأوقف الحركة عبر المراكز العسكرية باستثناء الخدمات الأساسية. وألغيت تدريبات مثل مناورة البحرية الهندية التي تضم 41 دولة، والتي كان من المقرر أن تبدأ في 18 مارس.

    وقال الجنرال فينود بهاتيا، الذي يرأس مركز الأبحاث الذي تديره وزارة الدفاع في الهند، مركز دراسات الحرب المشتركة، إن "جميع الجيوش تعد سيناريوهات، ولكن لم يكن هناك سيناريو حول هذا النوع من الكوارث".

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    الكلمات الدلالية:
    الحروب, إسرائيل, الأسلحة, السعودية, الجيش الأمريكي, فيروس كورونا
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