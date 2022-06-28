تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:52 GMT 28.06.2022
06:29 GMT 28.06.2022
06:21 GMT 28.06.2022
06:09 GMT 28.06.2022
06:05 GMT 28.06.2022
قام مندوب مجلة "أميريكان كونسيرفاتيف" بجولة استطلاعية في بولندا التقى خلالها مواطنين بولنديين ومقاتلين متطوعين أجانب ولاجئين أوكرانيين.
وكشفوا له أن المعلومات الواردة من أوكرانيا عن إخفاقات القوات الأوكرانية في منطقة دونباس في جنوب شرق البلاد تثير قلقهم وخوفهم.
وكشفوا له أن المعلومات الواردة من أوكرانيا عن إخفاقات القوات الأوكرانية في منطقة دونباس في جنوب شرق البلاد تثير قلقهم وخوفهم.