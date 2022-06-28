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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1064326543.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T06:03+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
تحرير مدينة روبيجنويه بمنطقة دونباس من القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

06:03 GMT 28.06.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:52 GMT 28.06.2022
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أوروبا تسرع وتيرة الضخ في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض بعد استئناف عمل خط "التيار التركي"
06:21 GMT 28.06.2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الكرملين: بوتين لم يخبر لوكاشينكو بأن روسيا ستسلم أسلحة نووية إلى بيلاروسيا
06:20 GMT
06:09 GMT 28.06.2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الإعلام الفرنسي مصدوم ويكشف حقيقة ما يجري في دونيتسك
05:24 GMT
06:05 GMT 28.06.2022
بولندا.. مخاوف من عواقب فشل القوات الأوكرانية
قام مندوب مجلة "أميريكان كونسيرفاتيف" بجولة استطلاعية في بولندا التقى خلالها مواطنين بولنديين ومقاتلين متطوعين أجانب ولاجئين أوكرانيين.
وكشفوا له أن المعلومات الواردة من أوكرانيا عن إخفاقات القوات الأوكرانية في منطقة دونباس في جنوب شرق البلاد تثير قلقهم وخوفهم.
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