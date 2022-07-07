تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:24 GMT 07.07.2022
05:23 GMT 07.07.2022
05:22 GMT 07.07.2022
أكدت وزارة الخارجية البرازيلية، اليوم الأربعاء، مقتل مواطنين برازيليين على أراضي أوكرانيا في 1 يوليو.
05:22 GMT 07.07.2022
أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، عن مهمة أخرى مطروحة على أبناء إقليمه الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى تحرير جميع أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتوفير الحماية للناس من جرائم القتل التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
05:21 GMT 07.07.2022
05:21 GMT 07.07.2022
قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، لشبكة "سكاي نيوز أستراليا"، إن أوكرانيا قد تختفي من خريطة العالم إذا استمر إمدادها بالأسلحة.