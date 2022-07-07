عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1064793201.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T05:20+0000
2022-07-07T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1060332181_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_32689b4ddf7b836ac240b1f138820ab2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1060332181_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_23b5689f86d0afdb4759df88c9029a12.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
مدينة بريانكا بعد المواجهات مع القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 22 مارس 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

05:20 GMT 07.07.2022
تابعنا عبرTelegram
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:24 GMT 07.07.2022
مخزن مساعدات إنسانية في كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: روسيا قدمت أكثر من 40 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
01:23 GMT
05:23 GMT 07.07.2022
إجلاء أكثر من 24 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال اليوم الماضي
05:22 GMT 07.07.2022
البرازيل تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها في أوكرانيا
أكدت وزارة الخارجية البرازيلية، اليوم الأربعاء، مقتل مواطنين برازيليين على أراضي أوكرانيا في 1 يوليو.
05:22 GMT 07.07.2022
رئيس الشيشان يفصح عن مهمة أخرى يجب تحقيقها في أوكرانيا
أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، عن مهمة أخرى مطروحة على أبناء إقليمه الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى تحرير جميع أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتوفير الحماية للناس من جرائم القتل التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
05:21 GMT 07.07.2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
"هذا كله بسبب بوتين"... كيف يدمر بايدن بلده
04:35 GMT
05:21 GMT 07.07.2022
إعلام: أوكرانيا قد تختفي من خريطة العالم
قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، لشبكة "سكاي نيوز أستراليا"، إن أوكرانيا قد تختفي من خريطة العالم إذا استمر إمدادها بالأسلحة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала